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10位創作者曝「溝通災難」！「我不是某某某」成地獄級經典名句

2025/04/20 21:21

「幾個波浪號才對～？」特展推出電子專書《溝通失敗傷心故事集》，邀集10位創作者寫下那些按下送出鍵後立刻後悔的訊息時刻，全書開放免費下載。（取自台北文學季官網）「幾個波浪號才對～？」特展推出電子專書《溝通失敗傷心故事集》，邀集10位創作者寫下那些按下送出鍵後立刻後悔的訊息時刻，全書開放免費下載。（取自台北文學季官網）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市文化局主辦、《文訊》雜誌協辦的2025台北文學季特展「幾個波浪號才對～？」即日起至5月18日於剝皮寮歷史街區展出，聚焦那些日常訊息中不說出口的「言外之意」以及當代訊息文化的真實提問。除了展覽本體，真正吸睛的，是同步推出的講座與電子專書《溝通失敗傷心故事集》，讓一票創作者誠實寫下那些「訊息寫完按下送出鍵的瞬間就後悔」的故事。

10位創作者曝「溝通災難」！「我不是某某某」成地獄級經典名句觀眾現場抽取『作家風格試紙』放上光桌閱讀，體驗42位作家在同一情境下寫下分手訊息的風格差異。（台北市文化局提供）

策展人蕭詒徽打造三大展區，探討波浪號、貼圖、標點符號如何構成語氣密碼，42位作家還根據同一情境「蜂蜜事件」各自寫下分手訊息，展現驚人風格差異。但除了展場，本次特展的延伸操作更值得關注，便是主辦單位邀請10位來自音樂、電影與文字領域的創作者，撰寫個人曾在「訊息溝通」上爆炸的故事，全收錄於《溝通失敗傷心故事集》電子書，免費開放下載。

《溝通失敗傷心故事集》中，湖南蟲自爆寄錯邀請信的災難現場，意外戳中訊息焦慮與人生幻滅的痛點。（取自台北文學季官網）《溝通失敗傷心故事集》中，湖南蟲自爆寄錯邀請信的災難現場，意外戳中訊息焦慮與人生幻滅的痛點。（取自台北文學季官網）

其中，作家湖南蟲一篇〈沒中樂透的原因〉幽默自嘲自己誤寄邀約信、誤寫收件人，甚至邀約作者出書，卻勾起「地獄級」內幕的尷尬名場面，不只讓讀者苦笑失聲，更掀起「你也寄錯過訊息嗎」的共鳴潮。文章尾聲那句：「手裡拿著彩券，以為會財富自由，結果還是只能把廢紙丟進垃圾桶」直搗訊息焦慮與人生幻滅的交界點。

你也曾發錯訊息、寄信寫錯名字嗎？詳詢以下網址，測看看你與作家湖南蟲的「訊息出包指數」誰比較高吧：https://reurl.cc/vQajXe

觀眾可在「訊息創作實驗室」展區，寫下關於道歉、告白或道別的訊息，並留下代表情緒的表情符號回應。（台北市文化局提供）觀眾可在「訊息創作實驗室」展區，寫下關於道歉、告白或道別的訊息，並留下代表情緒的表情符號回應。（台北市文化局提供）

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