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別讓台灣遭中國統治 陳澄波後代：站出來！現在不做，以後就來不及

2025/04/20 16:29

陳澄波文化基金會臉書貼文「現在不做，以後就來不及了。」強調若台灣遭到中國統治，屬於台灣的藝術只會再度沒入歷史的洪流中。（翻攝自陳澄波文化基金會臉書）陳澄波文化基金會臉書貼文「現在不做，以後就來不及了。」強調若台灣遭到中國統治，屬於台灣的藝術只會再度沒入歷史的洪流中。（翻攝自陳澄波文化基金會臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕「現在不做，以後就來不及了。」當「拒統護台」大會師昨天在凱道熱烈進行時，陳澄波文化基金會臉書引述前輩畫家鄭世璠之子說的這段話，同時表示，「儘管我們極力保護台灣的文化，但有些事情，已非區區文化從業者能夠挽回的。因此，我們需要集結大家的力量，勇敢地站出來，抵制任何心懷不軌的政治人物。唯有守住這塊土地，我們才能自由自在地說我們的故事。」

做為228受難者後代，前輩畫家陳澄波的長孫陳立栢曾說，希望228成為祖父陳澄波生命脈絡裡的一個逗點，後代的使命是致力延續並發揚前輩的藝術精神。在陳立栢與多位前輩畫家後代努力倡議下，「台南國家美術館」籌備處終於在3月25日掛牌，「南國美的創立得到許多藝術家家屬的作品捐贈，成為建構台灣近代美術史的重要根基，鄭世璠的畫作也名列其中。」

陳澄波文化基金會昨日拜訪鄭世璠的兒子，為的是調查關於戰後初期台陽美協與青雲美會的資料，並先進行數位化圖檔的建置，以充實「名單之後：台府展史料庫」的內容，進而協助甫成立的台南國家美術館得以有初步的研究材料。

對於台南國家美術館的籌設，基金會指出，前輩藝術家的家屬大多年過半百，經歷過不能談論家族歷史的時代，默默地收存長輩們遺留下來的物件長達數十年，總算迎來曙光乍現的今日。但典藏台灣文化資產的庫房預算卻在立法院被刪除，「這些家屬保存半輩子的珍貴記憶將難能獲得妥善的收存——這是已經發生的事。」

「台灣史被重視了，台灣的藝術家被看見了，政府終於願意保護這些文化財了，但是，國家卻正在被掏空，正準備大開後門給一直覬覦我們的敵國。」基金會憂慮：「若台灣遭到中國統治，那麼這些屬於台灣的藝術更不可能被重視，只會再度沒入歷史的洪流中——這是未來可能發生的事。」

陳澄波文化基金會臉書貼文詳連結（https://www.facebook.com/chengpofoundation）。

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