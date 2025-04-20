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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

想當素人表演藝術？新營文化中心銀齡及青少年戲劇工作坊開放報名

2025/04/20 22:04

新營文化中心開辦銀齡戲劇工作坊。（新營文化中心提供）新營文化中心開辦銀齡戲劇工作坊。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕2025新營藝術季《水水三重奏》系列藝文活動，為了讓民眾探索藝術與新營水文地景的連結，激發對地方認同，開辦「銀齡戲劇工作坊」與「青少年表演藝術工作坊」，即日起接受報名，不同世代的民眾都可以成為素人表演藝術家，最後在5月25日於新營文化中心演藝廳演出《三重奏派對》。

新營文化中心今天（20日）指出，銀齡戲劇工作坊由秀琴歌劇團資深老師米雪領軍，在4月28日起開課，課程以歌仔戲為基底，融合唱腔、身段與即興創作，引導銀齡學員從身體感知出發，重新感受表達的力量。報名費每人500元。

新營文化中心開辦銀齡戲劇工作坊，課程設計橫跨肢體遊戲、即興戲劇、口述歷史、物件分享與聲音記憶等面向。（新營文化中心提供）新營文化中心開辦銀齡戲劇工作坊，課程設計橫跨肢體遊戲、即興戲劇、口述歷史、物件分享與聲音記憶等面向。（新營文化中心提供）

青少年表演藝術工作坊將在5月3日開辦，由策展人李尹櫻與阮劇團帶領12歲以上的青少年參與。課程透過戲劇創意訓練與肢體開發，激發表演潛力與藝術感知，讓學員們在舞台中發現自我、展現自信；報名費1000元。

新營文化中心表示，2工作坊課程融合銀齡與青少年共同參與，課程設計橫跨肢體遊戲、即興戲劇、口述歷史、物件分享與聲音記憶等面向，透過「青銀共創」的方式進行協作與排練。最終5月25日將在新營文化中心演藝廳發表成果演出《三重奏派對》，由不同世代共同譜寫在地生命故事，為水水藝術季畫下溫暖動人的篇章。

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