文化部將辦繪本學校 李遠：文學作品中最快讓世界看見台灣的機會

文化部長李遠出席「繪本及圖文書獲獎勵說明會」，宣告將辦理「繪本及圖文書學校」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部去（113）年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，首次徵件即多達920件申請，經專業評審數月評選後，最終選出30位獲獎者，於今（20）日參加文化部啟動後續陪伴計畫的說明會，文化部長李遠更在會中宣布，將進一步辦理「繪本及圖文書學校」，提供更多有志於繪本創作的人參與。

李遠表示，繪本的文字翻譯相較於文學作品快很多，所以是在漫畫以外，最有可能快一點讓世界看見台灣的機會，這是他選擇首推繪本創作的原因。因此，在選出新秀之後，緊接著要辦理「繪本及圖文書學校」，除了培育入選的30位新秀，也要開放給更多有志於繪本創作的人參加，希望藉由更多產業界專業人士的陪伴及課程，大家一起學習，期盼藉此建立起健全的產業鏈，並做為其他產業的參考模式。

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此外，李遠也指出，接下來他也要積極爭取預算，希望明年在原來的金鼎獎、金典獎、金漫獎3金外，辦理第一屆的「金繪獎」；同時，鼓勵出版社與有經驗的繪本創作者共同提案申請繪本出版補助；以及針對獲得4金或國外重要獎項的創作類別得獎者，提供「下一本作品」60萬元獎勵。

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