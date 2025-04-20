墨舞縱橫高闊廣博 史博館李奇茂展爬梳生涯成就

「李奇茂百年展」涵蓋其不同時期的精華作品。（史博館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年是水墨藝術家李奇茂（1925-2019）百歲冥誕，典藏豐富李奇茂作品的國立歷史博物館舉辦「李奇茂百年展」，匯聚館藏及其他博物館、公私單位、藏家等，精選69件經典作品，將展出至6月8日。

李奇茂在上個世紀的戰亂中輾轉來台，成為台灣美術史重要的水墨畫代表人物之一。史博館表示，1960至1970年代間，史博館多次邀請李奇茂代表台灣參加世界博覽會、國際交流展、巡迴展，進行國際文化外交，李奇茂除多次於史博館現場揮毫示範水墨創作，並參與策劃、創作水墨巨幅集體合繪的〈寶島長春圖〉（215尺）及〈抗戰8年國史圖〉（220尺）。

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史博館表示，李奇茂的創作融合東西方技巧的獨特風格，將水墨傳統筆法，融合西洋速寫技巧，靈動的筆觸捕捉物象，以水墨設色描繪時代精神。百年展除見證李奇茂與史博館深厚的情誼，也爬梳其藝術生涯與成就。

展覽內容依李奇茂創作年代與風格主題，分為「墨舞縱橫．象外之妙」、「蘊積融續．韻外之致」、「水墨天地．高闊廣博」3單元展出，呈現李奇茂在各階段的探索與實踐，涵蓋他在不同時期的精華作品。

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