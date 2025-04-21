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經典童話化作動人旋律 奇美博物館推親子音樂會

2025/04/21 14:32

奇美博物館持續推出受歡迎的親子音樂會，「鵝媽媽組曲：親子童話音樂會」將於6月7日登場。（奇美博物館提供）奇美博物館持續推出受歡迎的親子音樂會，「鵝媽媽組曲：親子童話音樂會」將於6月7日登場。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館深受歡迎的親子音樂會將於6月7日登場，今年的節目聚焦於經典童話，以「鵝媽媽故事集」為主題，從《睡美人》、《拇指金童》、《瓷娃娃女皇》、《美女與野獸》，再到《仙子花園》等，透過美妙的旋律，開啟孩子的無限想像力。

奇美博物館推出的「鵝媽媽組曲：親子童話音樂會」，融入一系列小朋友喜愛的故事，帶出多元豐富，且充滿戲劇情境的古典樂曲；早鳥票8折優惠，今天開始預售，至5月19日為止，限900至1500票區

奇美博物館持續推出受歡迎的親子音樂會，「鵝媽媽組曲：親子童話音樂會」將於6月7日登場。（奇美博物館提供）奇美博物館持續推出受歡迎的親子音樂會，「鵝媽媽組曲：親子童話音樂會」將於6月7日登場。（奇美博物館提供）

館方指出，音樂會上半場，將演奏法國作曲家拉威爾充滿童趣的《鵝媽媽組曲》，作品靈感大多來自法國童話作家夏爾．佩羅（Charles Perrault）的《鵝媽媽故事集》，5個樂章分別描繪《睡美人》、《瓷娃娃女皇》、《拇指金童》、《美女與野獸》、《仙子花園》等。

內容精采，有著《睡美人》的寧靜沉睡、《瓷娃娃女皇》充滿東方韻味的熱鬧歌舞、《拇指金童》森林迷途的情景、《美女與野獸》用愛解除詛咒的力量、《仙子花園》的光輝燦爛等。

其中第4樂章「美女與野獸的對話」，拉威爾巧妙運用管樂展現甜美的旋律與低音管的渾厚低沉，營造出美女與野獸對話的戲劇張力，透過音樂的層次變化，讓孩子彷彿置身於夢幻浪漫的童話世界。

下半場則演出俄國知名作曲家柴可夫斯基的《睡美人組曲》，作品靈感同樣選自佩羅《鵝媽媽故事集》中知名的《林中的睡美人》，以華麗磅礡的管弦樂揭開序幕，刻劃故事的壯麗場景，其中最耳熟能詳的「圓舞曲」，旋律優雅富有層次，交織出華美與夢幻的氣氛，讓孩子宛如身處童話故事中的宮廷舞會。

館方指出，為讓小朋友擁有更深刻的音樂體驗，特地邀請「對位室內樂團」以生動活潑的戲劇導聆方式，講述樂曲的故事，透過情境的營造，幫助孩子輕鬆理解曲目的情感表達，是適合五歲以上闔家觀賞的音樂活動。

館方提到，為讓古典音樂扎根於每個家庭，連續3年舉辦親子音樂會，希望透過深入淺出與輕鬆有趣的引導，在自然而然的氣氛下親近古典樂，同時打造大小朋友共享的音樂美好時光。

「鵝媽媽組曲」親子童話音樂會將於6月7日在奇美博物館奇美廳登場，今起開放售票，票價300、500、900、1200、1500元，同步推出早鳥購票優惠。

購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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