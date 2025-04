臺灣研究世界大會521登場 揭密台灣可能是南島民族原鄉

臺灣研究世界大會將於5月21日到23日在中研院舉行。(中研院提供)

〔記者楊媛婷/台北報導〕由中研院發起、3年一辦的「臺灣研究世界大會」將於今年5月21日到23日在中研院舉行,本次主題為「變動世局中的臺灣:過去、現在與未來」,中研院今(21日)表示,會議首日的主題演講之一為院士李壬癸,將從語言學的角度揭密臺灣可能是南島民族的原鄉。

一連3天的「臺灣研究世界大會」將會有5場專題座談、5場新書座談會及6場圓桌論壇,將舉行137場計413篇的論文發表,總場次達155場,這次發表的論文數量為歷屆之最,議題範圍廣泛,涵蓋文學、藝術、歷史、宗教、經濟、社會、政治與法律等,全球臺灣研究領域的學者群將透過跨學科視角,共同探討變動世局中臺灣與世界的關聯。

中研院指出,5月21日會議首日以2場主題演講揭幕,院士李壬癸以「臺灣南島語言的歧異與南島民族的起源」(The Diversity of Formosan Languages and Austronesian Homeland)為題,從語言學探討遍佈於太平洋、印度洋各群島的南島民族之起源與擴散歷程,並指出臺灣的南島語言最為分歧,極有可能是南島民族的原鄉;院士吳玉山則以「臺灣:在地緣政治與重商主義的世界中奮進」(Taiwan: Thriving in a World of Geopolitics and Mercantilism)為題,剖析當前國際政經局勢下,臺灣所面臨的挑戰與機遇,探討在地緣政治架構中的角色定位與發展路徑。

中研院表示,臺灣研究世界大會2012年開辦首屆會議,過去10多年已實踐「臺灣、世界輪流舉行」的傳統,歷屆會議曾於英國倫敦大學亞非學院、美國華盛頓大學西雅圖校區舉行,參與人數由百餘名學者逐年增加,規模逐漸擴大,至今已成為臺灣研究領域最具影響力的學術盛會。

