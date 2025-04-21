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臺灣研究世界大會521登場 揭密台灣可能是南島民族原鄉

2025/04/21 14:40

臺灣研究世界大會將於5月21日到23日在中研院舉行。（中研院提供）臺灣研究世界大會將於5月21日到23日在中研院舉行。（中研院提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕由中研院發起、3年一辦的「臺灣研究世界大會」將於今年5月21日到23日在中研院舉行，本次主題為「變動世局中的臺灣：過去、現在與未來」，中研院今（21日）表示，會議首日的主題演講之一為院士李壬癸，將從語言學的角度揭密臺灣可能是南島民族的原鄉。

一連3天的「臺灣研究世界大會」將會有5場專題座談、5場新書座談會及6場圓桌論壇，將舉行137場計413篇的論文發表，總場次達155場，這次發表的論文數量為歷屆之最，議題範圍廣泛，涵蓋文學、藝術、歷史、宗教、經濟、社會、政治與法律等，全球臺灣研究領域的學者群將透過跨學科視角，共同探討變動世局中臺灣與世界的關聯。

中研院指出，5月21日會議首日以2場主題演講揭幕，院士李壬癸以「臺灣南島語言的歧異與南島民族的起源」（The Diversity of Formosan Languages and Austronesian Homeland）為題，從語言學探討遍佈於太平洋、印度洋各群島的南島民族之起源與擴散歷程，並指出臺灣的南島語言最為分歧，極有可能是南島民族的原鄉；院士吳玉山則以「臺灣：在地緣政治與重商主義的世界中奮進」（Taiwan: Thriving in a World of Geopolitics and Mercantilism）為題，剖析當前國際政經局勢下，臺灣所面臨的挑戰與機遇，探討在地緣政治架構中的角色定位與發展路徑。

中研院表示，臺灣研究世界大會2012年開辦首屆會議，過去10多年已實踐「臺灣、世界輪流舉行」的傳統，歷屆會議曾於英國倫敦大學亞非學院、美國華盛頓大學西雅圖校區舉行，參與人數由百餘名學者逐年增加，規模逐漸擴大，至今已成為臺灣研究領域最具影響力的學術盛會。

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