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音樂會賞火金姑 簡文秀4/27大安森林開唱

2025/04/21 15:24

大安森林公園本週日（27日）下午4點將有一場免費、免門票的「我是一片雲」親子音樂會，現場特別贈送億光軍用材質高效能LED手電筒1000支，會後還可以參加賞螢導覽。（億光文教基金會提供）大安森林公園本週日（27日）下午4點將有一場免費、免門票的「我是一片雲」親子音樂會，現場特別贈送億光軍用材質高效能LED手電筒1000支，會後還可以參加賞螢導覽。（億光文教基金會提供）

〔記者何玉華／台北報導〕螢火蟲季到，台北市政府工務局暨公園路燈工程管理處、大安森林公園之友基金會及億光文化基金會本週日（27日）下午4點將在大安森林公園舉辦免費、免門票的「我是一片雲」親子音樂會，現場特別贈送億光軍用材質高效能LED手電筒1000支，會後還可以參加賞螢導覽。

「我是一片雲」親子音樂會會有民權國小弦樂團、師大管樂隊、台大校友合唱團、返璞歸真元氣太鼓、音樂磁場、黑旋風、薩克斯風孫維廷、聲樂家簡文秀及陳明虔，帶來民歌、流行金曲及世界名歌…等，均是獲獎無數又深獲喜愛的大卡司組合。

簡文秀表示，對生態保育的重視絕對是一個已開發國家進步的重要表象，也提醒來參加音樂會的民眾們，公園內三不「不放生、不餵食、不棄養」，違規者可處罰高達6000元。節目尾聲將會邀請民眾一同歡唱〈恰似你的溫柔〉、〈螢火蟲之歌〉，讓音樂會嗨到最高點。

此外，音樂會也將依照往例，保留最佳觀賞區近百個席位給失智老人基金會、心燈啟智教養院、愛維養護中心、博愛長照中心及輪椅族們…等，並在舞台前方設置「心情溫度計QR code」，讓民眾測量自身情緒與心理健康，提供最即時的支持與幫助。

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