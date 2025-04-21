國際認證 台灣美術陳澄波入列科普小行星 4年1見最接近時間曝

國立中央大學天文研究所教授葉永烜院士進行科普短講，並說明「陳澄波小行星」將於今年6月10日前後最接近地球。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕全球首顆以台灣現代美術先驅命名的「陳澄波」小行星，今（21）日在國立台灣博物館鐵道部園區舉辦小行星命名頒贈典禮及微型展。文化部長李遠表示，陳澄波小行星的發現，加上臨時編號為「2005EW228」的巧合，可說見證了藝術與科學結合的命中註定；陳澄波後人則表示，未來將會更認真思考行星命名的意義，並努力發揚陳澄波精神。

文化部表示，小行星從發現到國際命名確認往往需時數年，陳澄波小行星於2007年8月6日由中央大學鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，隨後由中央大學天文研究所教授葉永烜提議命名為「陳澄波」，最終於今年1月獲國際天文學聯合會（IAU）正式通過並公告，永久編號「661666」，並取得正式命名。

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陳澄波小行星直徑約2.2公里，繞行太陽一圈4.63年（軌道週期），預估今年6月中旬最接近地球，但一般人如果想看「陳澄波小行星」，必須透過較大的望遠鏡攝影長時間曝光才能拍到。

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