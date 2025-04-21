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頭城百年「陳春記商號」成危樓 拉封鎖線禁入

2025/04/21 15:30

有百年歷史的宜蘭縣頭城老街「陳春記商號」，是老街具指標性歷史建築。（民眾提供）有百年歷史的宜蘭縣頭城老街「陳春記商號」，是老街具指標性歷史建築。（民眾提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕有百年歷史的宜蘭縣頭城老街「陳春記商號」，是老街具指標性歷史建築，近期被發現拉起黃色封鎖線，並貼出公告「木樑已朽，隨時倒塌」，淪為危樓。文史工作者林正芳抨擊縣府不作為，任由老屋傾頹。縣文化局表示，陳春記不具文資身分，會聯繫所有權人了解有無修繕意願，並加以協助。

「陳春記商號」具百年歷史，是頭城老街具指標性建築，因木樑已朽恐成危樓，近期拉起封鎖線不讓遊客進出。（民眾提供）「陳春記商號」具百年歷史，是頭城老街具指標性建築，因木樑已朽恐成危樓，近期拉起封鎖線不讓遊客進出。（民眾提供）

根據國家文化記憶庫資料，陳春記與源合成兩棟老宅，都是頭城老街歷史建築，约建於1920年代，屬日治大正年間建物，分別經營米店及雜貨，6間店面實際上是由二間商號構成；其中，陳春記臨街立面以三連拱為一間，紅磚圓拱，紅白相間飾帶方柱、門楣、山牆以彩釉面磚裝飾，都具特色。

「陳春記商號」具百年歷史，是頭城老街具指標性建築，因木樑已朽恐成危樓，近期拉起封鎖線不讓遊客進出。（民眾提供）「陳春記商號」具百年歷史，是頭城老街具指標性建築，因木樑已朽恐成危樓，近期拉起封鎖線不讓遊客進出。（民眾提供）

近期，有遊客發現「陳春記商號」拉起黃色封鎖線，不讓民眾接近，並貼出公告「老屋危險！木樑已朽，隨時倒塌，請勿靠近，後果自負」；宜蘭文史工作者林正芳指出，陳春記與源合成兩棟建築都是百年老宅，與土地公廟是頭城老街具地（指）標性的歷史建築，也是老街打卡景點，而今竟然殘破不堪，淪為危樓。

「陳春記商號」貼出公告「木樑已朽，隨時倒塌」提醒民眾。 （民眾提供）「陳春記商號」貼出公告「木樑已朽，隨時倒塌」提醒民眾。 （民眾提供）

林正芳說，縣文化局不作為，推稱「陳春記」沒有文資身分，無法整修維護，這種說法「很扯」，當初宜蘭市陳土金醫師宅，也是沒有文資身分，為什麼可以進行搶救工作，就是做與不做而已，如果陳春記垮掉或拆掉，老街的文化記憶無法獲得保留，那怎麼辦？

宜蘭縣政府文化局初步了解，陳春記是因為木樑遭白蟻鏽蝕，為避免遊客進入後被木屑影響，所有權人才拉起封鎖線並貼出告示，但並沒有傾倒那麼嚴重，陳春記目前沒有文資身分，所有權人可以逕為修繕，文化局會與所有權人聯繫，看是否需要協助？

文化局表示，文資身分申請有一定程序，必須有人提出經審查通過，若要修復需展開調研，提出修復規劃設計再進行工程，如果所有權人想要走文資申請，縣府會予以協助。林正芳說，這麼重要的百年建築，至今沒有文資身分，沒有用公部門資源投入保存，是文化局的失職。

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