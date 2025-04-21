陳澄波誕辰130週年 中央大學命名「陳澄波小行星」

今年是陳澄波誕辰130週年，中央大學今日頒贈「陳澄波（Chenchengpo）」小行星。（中央大學提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕今（114）年是陳澄波誕辰130週年紀念，國立中央大學將編號661666小行星命名為「陳澄波（Chenchengpo）」，今（21）日進行頒贈典禮，台灣博物館與陳澄波文化基金會並共同策畫「走揣．咱的所在：陳澄波百三特展」，展出8件陳澄波原件畫作，透過早期知識分子視角，連結台博館的博物學關懷，呈現台灣人文與自然發展的多樣化。

陳澄波（1895-1947）是第一位作品入選帝國畫展的台灣畫家，先後成立「赤島社」、「台陽美術協會」等重要美術團體，對台灣藝術文化貢獻卓著，中央大學副校長陳文逸表示，中央大學在太空科學、天文物理、大氣科學與地球物理等領域，一直是台灣科學界的牛耳，位於玉山山脈的鹿林天文台，已發現超過800顆小行星，其中已有約100顆獲可以命名的權利，主要是表彰對台灣有深遠貢獻與影響的個人及團體。

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陳文逸表示，陳澄波小行星將永遠環繞著太陽運行，週期性通過台灣天空，就如同陳澄波在天際守望著這片他深愛的土地「咱的所在」，也如謝銘祐新歌「畫一粒星」中所唱「把所愛與思念的事物都搬到一粒星上」，今天的頒贈不只是對藝術家的致敬，更展現出對台灣文化的關注與傳承。

陳澄波小行星編號661666，2007年8月6日由中央大學鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學的葉泉志博士共同發現，大小約2.2公里。陳澄波小行星繞行太陽一圈4.63年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為3.49億公里，最遠時（遠日點）為4.84億公里。

陳文逸表示，中央大學從2006年開始的鹿林巡天計畫，不但曾發現台灣史上的第一顆彗星，同時也發現800多顆小行星，使台灣成為亞洲發現小行星最活躍的地方之一，卓越的天文研究成果，充份展現台灣人以小搏大、努力不懈的精神，期許透過小行星的命名與頒贈，看見台灣更多可貴的價值。

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