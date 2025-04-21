第7屆周夢蝶詩獎得獎名單揭曉！陳坤琬、王柄富、周先陌獲獎各得10萬元

第７屆周夢蝶詩獎決審會議今（21）日下午舉辦，由高師大國文系教授曾進豐 （右起）主持，詩人陳育虹、陳義芝與羅智成擔任評審。（周夢蝶詩獎學會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由周夢蝶詩獎學會主辦的「第7屆周夢蝶詩獎」今（21）日公布決審結果，最終由3位詩人陳坤琬、王柄富與周先陌獲獎，分別以作品《鹿和羽毛》、《春天讓我們想懲罰自己》與《赤子》脫穎而出，各可獲新台幣10萬元獎金。

本屆評審為詩人陳育虹、陳義芝與羅智成，3件獲獎作品風格迥異，皆獲得評審肯定。《鹿和羽毛》以鹿與羽毛為象徵，構築靈巧細緻的神話感，評審認為詩作輕盈耐讀，具詩意策略。《春天讓我們想懲罰自己》以含蓄筆法深入內心，呈現冷靜卻富餘味的書寫；《赤子》則融合本土語境與實驗語法，以強烈情感處理家族記憶，為三人一致選出之作。

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周夢蝶詩獎學會表示，周夢蝶詩獎自創立以來致力於發掘具潛力的詩人與具創新精神的詩作，本屆獲獎作品不僅呈現當代詩的語言探索，也反映當代書寫對個體經驗與社會情境的敏銳感知。

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