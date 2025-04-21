（影音）韓國授權《文雄與秀英》台灣版衛武營登場 見證平凡中不平凡的愛情

《文雄與秀英》主視覺。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心將於4月26至27日推出韓國授權口碑神作《文雄與秀英》，由實力派演員巴鈺與謝孟庭聯手演繹，以倒敘手法從遲暮之年回首2人偕手走過50年人生風雨感人，見證平凡中最不平凡的愛情！

《文雄與秀英》劇照。（衛武營提供）《文雄與秀英》劇照。（衛武營提供）

《文雄與秀英》自2016年韓國首演以來，曾在韓國最大售票網interpark創下9.9分超高評價感人之作，已累計在19座城市上演超過2,500場，這次衛武營主辦韓國授權中文版，由活性界面製作出品，並攜手僻室House Peace聯合製作。

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全劇以倒敘手法展開，由老夫妻拌嘴日常開場，一句「謝謝你願意陪我這一輩子」，道出遲暮之年對婚姻最真摯的感謝，時間逆行倒敘回轉中年婚姻生活波折與考驗，再回溯青春年少青澀初遇、一見鍾情，110分鐘快速倒帶穿越50年時空，回首老中青三階段愛情模樣。

《文雄與秀英》劇照。（衛武營提供）《文雄與秀英》劇照。（衛武營提供）

衛武營表示，全劇透過田野調查深入鑽研台灣1970年代文化、生活及說話方式，將冰果室、大同娃娃、光華號、釣魚和紡織廠等時代記憶搬上舞台，韓國原作轉譯成台味十足演出，讓觀眾能在熟悉時代與場景產生共鳴，回望或遠眺自身生活中點滴。

劇中老夫妻於1940年代末出生，李文雄最深情告白是「我要比你多活一天」，陳秀英以「我想都沒有想，就這樣活到了現在」，表達對愛情的義無反顧。劇終，失明的秀英獨坐在公園長椅上，按下錄音機播放鍵，耳邊傳來文雄句句叮嚀，儘管視力不再，2人回憶卻常在心中。

《文雄與秀英》的愛情是一封封書信、一通通電話，以及每一個錯過就不再的時光、美麗或痛苦的時刻堆疊而成，倒敘書寫最深刻愛情詩篇，不僅是一段愛情故事，更是一場關於人生選擇與珍惜當下的溫柔提醒，詮釋在平凡的生活中，書寫最雋永綿長的愛情。

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