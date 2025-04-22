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「明男師」林丙皇彩繪戲台一甲子 與師兄共享「北明男，南明山」讚譽

2025/04/22 05:08

戲台彩繪師「明男師」林丙皇。（記者周敏鴻攝）戲台彩繪師「明男師」林丙皇。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕廟埕看布袋戲表演是許多國人的美好記憶，卻鮮少人知道活靈活現的布袋戲偶後方布景從何而來，國寶級戲台彩繪師「明男師」林丙皇，近半世紀的時間，用豐富飽滿的顏色，將龍、鳳、麒麟等圖案描繪在畫布上，作為戲台布景，不搶眼卻成功地讓人們印象中的布袋戲演出增色許多。

戲台彩繪師「明男師」林丙皇。（記者周敏鴻攝）戲台彩繪師「明男師」林丙皇。（記者周敏鴻攝）

1952年出生於雲林台西的林丙皇，自幼展現繪畫天分，連糖果包裝紙都能精準描摹，當地布袋戲班團長向他的父母提議「可以到嘉義大林著名的『朝陽派』拜師」，小學畢業後就幫忙家裡種稻、種地瓜的林丙皇，便在15歲那年離鄉，拜入朝陽派門下學習戲台彩繪技藝。

朝陽派祖師是台灣民俗戲劇繪景的先驅張朝陽，開創在布袋戲、歌仔戲的戲台布景使用螢光顏料，大受好評，之後傳藝給張清根、再傳給張錦濤。

林丙皇回憶，入朝陽派屬第4代「明」字輩獲稱「明男」，起初只能幫忙洗筆、幫師父張錦濤帶孩子，4個月後才被允許拿起畫筆素描或上色，刻苦耐勞又認真學習，2年後獲得師父肯定，得到「獨當一面」的資格，從製作戲台布景到完成彩繪一手包辦。

林丙皇製作的戲台布景。（林丙皇提供）林丙皇製作的戲台布景。（林丙皇提供）

林丙皇從金門當兵退伍後，返回朝陽派「美光」美術社工作，但他一心想創業，半年後應當兵同袍邀約，北上桃園龜山定居，1976年在萬壽路租屋開設「晨光」美術社，第一筆生意是龜山「藝聲」歌劇團長訂了1套歌仔戲布景，他明白對方是用鼓勵年輕人的心情來捧場，盡心完成布景，獲得讚賞，只是當時他的知名度太低，不易接到訂單，為了返鄉過年，曾拿毛筆寫春聯來賣，好不容易湊到車錢。

還好適逢台灣經濟蓬勃發展的年代，還因「大家樂」盛行，各地大小廟宇總有中獎者花錢邀劇團演出酬神戲，林丙皇繪製的戲台布景，畫工精緻，配色豐富，加上獨門調製的顏料更具持久性，大受各地劇團的歡迎，指名他製作戲台背景的訂單不斷，奠定北台灣最出名戲台彩繪師「明男師」的地位，與師兄陳明山共享「北明男，南明山」美譽。

一甲子下來，林丙皇每天選木柴、綁畫布製作戲台布景，還要畫上龍、鳳、麒麟等神獸並搭被梁柱、廟宇等圖案，總是從早忙到半夜，至今累積下來的作品難以計數。

動畫、AI時代來臨，戲台布景需求愈來愈少，林丙皇只怕戲台彩繪這門技藝會失傳，去年朋友介紹1名商業設計系學生來習藝，他也希望對方能成為徒弟，讓戲台彩繪技藝永久流傳，畢竟戲台彩繪的精細、立體感與人情等，是電腦繪圖等技術迄今未能取代的。

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