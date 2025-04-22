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空軍三重一村藝文展覽 「小河童的野餐邀請函」免費入場
空軍三重一村「小河童的野餐邀請函」免費入場。（新北市文化局提供）
〔記者董冠怡／新北報導〕新北市眷村文化園區空軍三重一村藝文空間「屋頂上Roof Gallery」，現正展出「小河童的野餐邀請函」，在地插畫家兼繪本創作者「Poca」透過繪本與多媒材創作，帶領觀眾走進「Pocapoca（源自日文ぽかぽか，有溫暖人心之意）」故事村；5月10日前，每週五、六、日下午1點半至傍晚6點免費入場，親子同遊拍照打卡。
市府文化局表示，「Poca」長年耕耘繪本及親子插畫，首次在家鄉舉辦展覽，希望能為三重藝文環境營造盡一份心力，展覽主題靈感來自個人創作「Pocapoca」故事村，現場布置融合故事體驗、互動導覽、「Poca村長的故事時間」動畫放映，讓民眾在幽默童趣與療癒氛圍中，展開和自然、想像、記憶交織的午後野餐之旅。
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文化局指出，完成躲貓貓尋寶遊戲還送精美小貼紙，觀展同時可以掃描QRCode，連結至LINE進行導覽體驗，另外搭配童趣手繪元素，設有可愛造景與野餐打卡區。「小河童的野餐邀請函」展至5月10日，相關活動資訊可至「屋頂上Roof Gallery」、「空軍三重一村」社群平台查詢。
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