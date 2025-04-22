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春遊必看！鶯歌陶博館6/30前免費參觀 「春日拾音」演出連兩週末登場

2025/04/22 14:37

新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至6月30日免費參觀，民眾可欣賞多元藝術作品。（記者陳奕劭攝）新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至6月30日免費參觀，民眾可欣賞多元藝術作品。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至6月30日開放免門票參觀，將於4月26日起連續兩個週末舉辦「春日拾音」，結合職人市集、街藝表演、生活市集，邀請歌手黃譽韶、田亞寧、兒童劇團「陸爸爸說演故事劇場」、「萬花筒劇團」演出。活動詳情可至官網（https://www.springycm.com.tw/）或陶博館粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

歡樂小丑遊行等「街藝表演」4月26、4月27日於陶博館與大家同樂。（鶯歌陶博館提供）歡樂小丑遊行等「街藝表演」4月26、4月27日於陶博館與大家同樂。（鶯歌陶博館提供）

陶博館館長張啟文表示，氣溫回升的季節適合安排春天小旅行。「2025春遊三鶯」系列活動將於4月26、27日接續兩週舉辦「文創生活市集」，首週推出「職人集」市集結合鶯歌燒、金工、編織、木工、皮革等工藝，「街藝表演」帶來雜耍特技、奇幻魔術秀、泡泡秀Swing Dance搖擺舞等多元節目演出。

新北市立鶯歌陶瓷博物館4月26、4月27日舉行「春日拾音」，集結20位人氣質感風格推出「文創生活市集」。（鶯歌陶博館提供）新北市立鶯歌陶瓷博物館4月26、4月27日舉行「春日拾音」，集結20位人氣質感風格推出「文創生活市集」。（鶯歌陶博館提供）

鶯歌陶博館「春日拾音」，5月3日由空靈療癒的創作歌手吳汶芳等4位歌手接力演唱。（鶯歌陶博館提供）鶯歌陶博館「春日拾音」，5月3日由空靈療癒的創作歌手吳汶芳等4位歌手接力演唱。（鶯歌陶博館提供）

他指出，第二週（5月3、4日）推出「饗享集」市集，匯集在地特色美食、茶行、咖啡、花藝、香氛等眾多生活品牌，「流行音樂」演出也於5月3日登場，邀請歌手曉翎、黃譽韶、田亞寧、吳汶芳接力演唱；5月4日舉辦兩場兒童劇場，「陸爸爸說演故事劇場」帶來《三角湧阿嬤的陶土記憶盒》，「萬花筒劇團」演出《窯裡的祕密》。

5月4日「萬花筒劇團」結合品格教育演出《窯裡的祕密》，生動趣味。（鶯歌陶博館提供）5月4日「萬花筒劇團」結合品格教育演出《窯裡的祕密》，生動趣味。（鶯歌陶博館提供）

張啟文說明，陶博館6月30日前開放免門票參觀，6月1日前的週末延長開館至晚間7點；「2025春遊三鶯」活動將持續至6月1日，每週末皆有表演，邀請民眾體驗鶯歌與三峽的地方文化與生活美學，共度春日時光。

新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至6月30日開放免門票參觀，民眾可欣賞多元藝術作品。（記者陳奕劭攝）新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至6月30日開放免門票參觀，民眾可欣賞多元藝術作品。（記者陳奕劭攝）

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