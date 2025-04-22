十三行博物館「綠時尚」5月登場 瑜珈、音樂、抽好禮一次滿足

八里十三行博物館推出「鏡然是紙」DIY活動，運用回收紙張捏製專屬的人面陶罐手拿鏡。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立十三行博物館將於5月3日至4日舉辦「十三綠時尚——草地拾光×小樹市集」，在自然與文化交織的場域中，結合二手市集、不插電音樂、親子瑜珈的綠色生活嘉年華，此次活動除手拿鏡一份120元，其餘皆免費，從上午11時至下午6時；另，同步推出「十三綠時尚」臉書留言抽獎活動，有機會抽好禮。

十三行博物館與親子二手市集品牌合作於5月3日至4日舉辦「十三綠時尚——草地拾光×小樹市集」活動。（記者羅國嘉攝）

十三行博物館長羅珮瑄表示，「十三綠時尚」透過文化、教育與生活的結合，推動永續生活方式落地生根，期待能在八里持續擴散綠色生活風潮。而此次活動與親子二手市集品牌「小樹市集」合作舉辦，將館區、新北考古公園與陽光廣場變身為綠意盎然的市集園地。現場規畫超過200個親子二手及手作攤位，讓孩子體驗當小老闆的樂趣，也鼓勵物資循環再利用；館內同步推出「鏡然是紙」手作體驗，讓民眾用回收紙張創作人面陶罐手拿鏡。

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羅珮瑄指出，活動融合公益元素，設置「二手童書漂流站」及「小小食物銀行募集站」，傳遞資源共享理念。5月3日下午將舉行多元文化不插電音樂會，邀請新住民二代林沁璇、原民歌手馬聖威及客家歌手陳識羽演出，並由「森瑜珈」創辦人陳俞任帶領親子草地瑜珈，感受自然與身心平衡的融合。

羅珮瑄說，為鼓勵民眾踐行永續生活，同步推出「十三綠時尚」臉書留言抽獎活動，只要參加「運動競化論」特展、手作DIY或在地小農市集，並分享參與心得及照片，即有機會獲得永續文創商品如「人面陶罐擴香石」、隨行杯、帆布袋等好禮。

活動期間現場也設有30攤輕食餐車，並設置「環保餐具租借站」，鼓勵民眾自備環保餐具或使用租借服務，響應「把美好回憶帶走、讓垃圾不落地」的綠色行動。活動資訊與報名詳情請見官網（https://www.sshm.ntpc.gov.tw/）或臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

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