自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

十三行博物館「綠時尚」5月登場 瑜珈、音樂、抽好禮一次滿足

2025/04/22 14:52

八里十三行博物館推出「鏡然是紙」DIY活動，運用回收紙張捏製專屬的人面陶罐手拿鏡。（記者羅國嘉攝）八里十三行博物館推出「鏡然是紙」DIY活動，運用回收紙張捏製專屬的人面陶罐手拿鏡。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立十三行博物館將於5月3日至4日舉辦「十三綠時尚——草地拾光×小樹市集」，在自然與文化交織的場域中，結合二手市集、不插電音樂、親子瑜珈的綠色生活嘉年華，此次活動除手拿鏡一份120元，其餘皆免費，從上午11時至下午6時；另，同步推出「十三綠時尚」臉書留言抽獎活動，有機會抽好禮。

十三行博物館與親子二手市集品牌合作於5月3日至4日舉辦「十三綠時尚——草地拾光×小樹市集」活動。（記者羅國嘉攝）十三行博物館與親子二手市集品牌合作於5月3日至4日舉辦「十三綠時尚——草地拾光×小樹市集」活動。（記者羅國嘉攝）

十三行博物館長羅珮瑄表示，「十三綠時尚」透過文化、教育與生活的結合，推動永續生活方式落地生根，期待能在八里持續擴散綠色生活風潮。而此次活動與親子二手市集品牌「小樹市集」合作舉辦，將館區、新北考古公園與陽光廣場變身為綠意盎然的市集園地。現場規畫超過200個親子二手及手作攤位，讓孩子體驗當小老闆的樂趣，也鼓勵物資循環再利用；館內同步推出「鏡然是紙」手作體驗，讓民眾用回收紙張創作人面陶罐手拿鏡。

羅珮瑄指出，活動融合公益元素，設置「二手童書漂流站」及「小小食物銀行募集站」，傳遞資源共享理念。5月3日下午將舉行多元文化不插電音樂會，邀請新住民二代林沁璇、原民歌手馬聖威及客家歌手陳識羽演出，並由「森瑜珈」創辦人陳俞任帶領親子草地瑜珈，感受自然與身心平衡的融合。

羅珮瑄說，為鼓勵民眾踐行永續生活，同步推出「十三綠時尚」臉書留言抽獎活動，只要參加「運動競化論」特展、手作DIY或在地小農市集，並分享參與心得及照片，即有機會獲得永續文創商品如「人面陶罐擴香石」、隨行杯、帆布袋等好禮。

活動期間現場也設有30攤輕食餐車，並設置「環保餐具租借站」，鼓勵民眾自備環保餐具或使用租借服務，響應「把美好回憶帶走、讓垃圾不落地」的綠色行動。活動資訊與報名詳情請見官網（https://www.sshm.ntpc.gov.tw/）或臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應