「旗津白玫瑰．25紀事」致敬台灣女力 獲美國繆斯設計鉑金獎肯定

「旗津白玫瑰．25紀事」完成台中國家歌劇院終場巡演。（新古典室內樂團提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕新古典室內樂團作品「聲景紀實音樂劇場——旗津白玫瑰．25紀事」，獲選2025美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）最高榮譽鉑金獎肯定後，20日完成台中國家歌劇院終場巡演後，已陸續完成衛武營國家藝術文化中心、台北國家戲劇院巡演任務，樂團表示，將持續與歐美及世界國際藝術節接洽，致敬曾經致力台灣經濟起飛的女力們。

「旗津白玫瑰．25紀事」週日（20日）於台中國家歌劇院終場巡演，完成台灣「國表藝」三館巡演任務，文化部政務次長李靜慧、鋼琴家劉富美、逢甲大學副校長黎淑婷，及即將出任「2026–2027世界不動產聯盟會長」的龍寶建設董事長張麗莉，多人觀賞台中場演出，而監察委員范巽綠、陽明海運董事長蔡豐明、國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽）、朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶與鋼琴家葉綠娜等賓客，觀賞台北場演出給予團隊鼓勵。

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新古典室內樂團藝術總監陳欣宜說，劇作內容包括「軌跡」、「選擇」與「回家」三幕，結合聲景音樂、紀實影像、舞踏元素、空間美學等藝術，尋著「25」名少女離家工作軌跡，最終回歸各種形態的「家」，向撐起台灣經濟起飛女力致敬。

「旗津白玫瑰．25紀事」持續與世界國際藝術節接洽，致敬曾經致力台灣經濟起飛的女力。（新古典室內樂團提供）

美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）由國際獎項協會（IAA）於2015年創建，今年有122國、超過10萬份作品參賽，「旗津白玫瑰．25紀事」從200名評審遴選獲得最高榮譽鉑金獎。

陳欣宜強調，劇作以1973年往返旗津與高雄加工出口區民營渡輪，因超載翻覆意外，造成25位年輕女工不幸罹難歷史事件為題材，孕育出連結土地情感動人作品，邀請馬來西亞國際音樂藝術家黃楚原Ng Chor Guan合作，舞台設計由榮獲「德國iF設計獎」知名建築師趙建銘操刀，將持續與歐美國際藝術節接洽，為曾經致力台灣經濟起飛女力發聲。

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