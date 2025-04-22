花火應景小物出爐 藝術家搶攻花火市場

繼「晴天龜」、「鎮風蟹」後，今年新作品「有錢真好」。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節即將燦爛升空，除了合作伙伴史努比，推出各種紀念品搶市之外，藝術家們也紛紛摩拳擦掌，投入花火文創市集，準備直接與消費者面對面，接受殘酷的現實考驗，測試市場的接受度。澎湖石友會理事長蔡志福就是其中之一，除了「晴天龜」、「鎮風蟹」之外，今年更推出「有錢（鉗）真好」新作品。

澎湖石友會理事長蔡志福，選擇直接面對消費者，搶攻花火市場。（記者劉禹慶攝）

蔡志福以澎湖玄武岩製作的「晴天龜」、「鎮風蟹」，創作概念取自澎湖傳統宗教信仰元素 ，龜在澎湖有長壽的意義，而澎湖鄉野處處可見鎮風塔。「晴天龜」類似日本的晴天娃娃，「鎮風蟹」則是希望能以先民智慧鎮風塔的概念，止住風神攪局，也是澎湖人敬天畏神的象徵，前2年曾是花火節「吉祥物」代表作。

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雖然「晴天龜」、「鎮風蟹」，曾是花火節「吉祥物」代表作，普獲各界好評，但蔡志福作品未獲官方青睞，大批採購改善生活，因此經過反覆思考，蔡志福決定直接面對消費者，由市場機制認定創作的價值與意義，並在原有基礎下，創作「有錢（鉗）真好」，以螃蟹大鉗取其諧音有錢真好，反映出現今民眾在不景氣世代的願望。

出生於1967年澎湖縣雙頭掛的蔡志福，退伍後成立小魚兒工作室，曾參加咾咕石藝術創作展、點石成金石藝展、總統石雕展、高雄故宮展、松菸展、澎湖燈光節展、藝術家聯展、澎湖縣馬公市所個展、澎湖縣警察博物館個展等，開發文創太極鑰匙圈、首創貓頭鷹石雕彩繪澎湖八景、開發黃色小鴨石雕彩繪等。

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