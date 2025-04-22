新北市美術館4/25開館 公車接駁、停車交通資訊一次看

〔記者陳奕劭／新北報導〕位於新北市鶯歌區的新北市美術館將於4月25日開館，預計當天湧進大量人潮。鶯歌區公所今（22）日開幕活動交通資訊，其中公車731、917、981路線將增班、延長營運時間，並公開停車場與大客車停放位置。區公所呼籲，因位置有限，民眾車輛可停放板橋、鳳鳴車站，搭乘台鐵至鶯歌火車站後步行前往。

新北市美術館將於4月25日至6月1日舉辦系列活動，鶯歌區公所公布交通接駁資訊，呼籲民眾搭乘大眾運輸前往。（記者陳奕劭攝）

區公所表示，新北市美術館將於4月25日至6月1日舉辦系列活動，期間呼籲民眾多使用大眾運輸前往，同步公開交通接駁資訊，其中民眾可搭乘至鶯歌火車站，再經由後站步行前往；公車731路線將於4月26、27日與5月30日，班距調整為10至15分鐘，營運時間延長到晚上10點。

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區公所指出，公車917路線將於4月26、27日與5月30日增班，下午2點至晚上8點班距調整為30分鐘，其中4月26、27日加開晚上8點45分、50分兩班次，5月30日加開晚上9點15分、20分兩班次；公車981路線將於4月26、27日增加晚上8點20分、40分兩班次，5月30日加開晚上8點50分、9點10分兩班次。

另外，公車981路線將於4月26、27日、5月30日這三天加開下午4點20分、晚上6點、晚上8點、晚上9點新增繞駛新北市美術館的班次。

區公所說明，新北市美術館周邊停車位有限，建議民眾車輛可停放板橋、鳳鳴車站，搭乘台鐵至鶯歌車站步行前往，或於捷運永寧站轉乘公車731路線至新北美術館。公開停車場與大客車停放位置可參考下方附圖。

新北市美術館將於4月25日至6月1日舉辦開幕系列活動，公車接駁、停車交通資訊一次看。（鶯歌區公所提供）

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