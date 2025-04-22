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年輕藝術家上場 台南新營高中第31屆美術班畢業展4/25登場

2025/04/22 19:57

學生何明毅的水彩作品疫後新生活，描繪人們走出疫情陰霾，迎向充滿希望與活力的未來。（新營高中提供）學生何明毅的水彩作品疫後新生活，描繪人們走出疫情陰霾，迎向充滿希望與活力的未來。（新營高中提供）

〔記者楊金城／台南報導〕國立新營高中第31屆美術資優班的14位「年輕藝術家」，4月25日至5月11日將在新營文化中心展出美術班畢業展，以「誰偷走我們的畫具（Who Stole Our Painting Utensils）」為主題，展出44件作品，涵蓋素描、水彩、創作表現、水墨、書法與綜合媒材等多樣藝術形式，展現豐富的視覺語彙與創作能量，值得一看，為學生加油鼓勵。

學生林靜玲的水墨作品海岸情韻。（新營高中提供）學生林靜玲的水墨作品海岸情韻。（新營高中提供）

展覽由新營高中組長鄭博元與老師吳佩娟指導，作品承載著學生們3年來的學習歷程與藝術探索，畢業展有如總驗收學生的學習成果。

美術班導師郭政鴻指出，對這群年輕藝術家而言，畫具不僅是創作的工具，更是陪伴青春的重要符號，象徵著夢想的啟航與藝術方向的尋找。透過此次展覽，學生們嘗試在記憶與創作之間尋回那些「被偷走」的瞬間，並以筆觸與色彩細膩呈現成長的痕跡與情感的流動。

學生廖翊晴的電繪作品娃娃機，以夾娃娃的過程比喻追夢旅程，傳達對夢想的渴望與努力。（新營高中提供）學生廖翊晴的電繪作品娃娃機，以夾娃娃的過程比喻追夢旅程，傳達對夢想的渴望與努力。（新營高中提供）學生劉玟珊水墨作品舒適圈，以玻璃罐中的角色象徵逃避現實，呈現對社會疏離與內心渴望。（新營高中提供）學生劉玟珊水墨作品舒適圈，以玻璃罐中的角色象徵逃避現實，呈現對社會疏離與內心渴望。（新營高中提供）

校長楊輝杰說，新營高中美術班自1992年成立以來，一直是孕育藝術人才的重要基地，課程著重基礎紮實的訓練，並鼓勵學生發展個人風格與創作力，每屆畢業展皆為學生3年心血的集結與綻放。畫具見證了他們從迷惘到突破的歷程，承載著每一段青春記憶與藝術夢想。

畢業生林靜玲、劉玟珊指出，在每一件作品背後，都是一段關於青春、夢想與藝術的故事，等待觀者細細品味。

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