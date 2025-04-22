下一個國外旅遊口袋名單提案 擁有多面向旅遊魅力的馬來西亞

為了讓更多台灣遊客知道馬來西亞的旅遊魅力，馬來西亞觀光局今（22）日在台北舉辦首場「超限感動 馬來西亞推介會」，左起馬來西亞友誼及貿易中心代表艾思妮花、馬來西亞觀光局副主席拿督楊順興、馬來西亞觀光局台北辦事處處長哈翡之。（馬來西亞觀光局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕根據馬來西亞觀光局資料，2024年到馬來西亞的台灣遊客超過42萬人，馬來西亞成為台灣旅客第10大熱門海外旅遊目的地。為了讓更多台灣遊客知道馬來西亞的旅遊魅力，馬來西亞觀光局台北辦事處在4月22至25日，於台北、台中、高雄舉辦「超限感動 馬來西亞推介會」，由馬來西亞觀光局副主席拿督楊順興，帶領38間當地旅遊業者來台，與近300位台灣業者面對面交流，藉由展示最新觀光亮點及旅遊訊息，提供台灣業者今後包裝更多元旅遊產品。

吉隆坡是台灣遊客較為熟悉的馬來西亞都市。（馬來西亞觀光局提供）

馬來西亞當地38間旅遊業者來台舉辦「超限感動 馬來西亞推介會」，介紹馬來西亞最新旅遊資訊。（馬來西亞觀光局提供）

說起馬來西亞的觀光魅力、以及相較於東南亞國家的旅遊優勢，馬來西亞觀光局副主席拿督楊順興有滿滿的自信，他表示，首先是多元文化薈萃，馬國匯聚了馬來文化、華人文化、印度文化及原住民文化等，還有各種美食、多樣化自然景觀，國際水準高爾夫球場、高級度假村……從年輕人到老一輩，不論是要從事人文旅行、美食購物之旅、生態旅遊、原住民文化交流、英文教育短期遊留學等，都有適合的旅遊主題；即使有人覺得馬國和新加坡類似，但馬國土地更廣闊，而且旅遊價值高、不需花費太多即可享受到高品質，例如新台幣2,000多元即可入住高檔飯店，讓台灣遊客「錢包不會破洞」。

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馬來西亞聯邦境內最高峰「京那巴魯山」高達海拔4,095.2公尺，有「神山」之稱。（馬來西亞觀光局提供）

馬來西亞觀光局副主席拿督楊順興（左）、馬來西亞友誼及貿易中心代表艾思妮花，共同主持2026馬來西亞旅遊年啟動儀式。（馬來西亞觀光局提供）

今（22）日在台北的首場「超限感動 馬來西亞推介會」，馬來西亞觀光局也特別舉辦「2026馬來西亞旅遊年」啟動儀式，提前為該活動暖身。「2026馬來西亞旅遊年」標榜致力於將馬來西亞塑造成為頂尖的永續旅遊及文化深度體驗目的地，2026年將舉辦一系列國際級盛事與節慶活動，如2-3月在蘭卡威舉辦的環蘭卡威自行車賽、6月在砂拉越古晉的熱帶雨林世界音樂節、10月有沙巴的神山國際攀登賽、檳城在8月和11月將分別舉辦喬治市藝術節和喬治市文學節等。

馬來西亞潛水活動盛行，海底風光迷人。（馬來西亞觀光局提供）



馬來西亞觀光局表示，除了台灣人較為熟悉的吉隆坡、檳城、沙巴等熱門旅遊地，目前馬觀局也正積極推廣如吉蘭丹、登嘉樓、彭亨、吉打、柔佛與砂拉越等較少被認識的隱藏版景點；還有針對自由行旅客及主題式需求日增，高爾夫、潛水、賞鳥、教育旅遊及美食旅遊等多面向旅遊模式，也是馬觀局正積極推廣的項目，歡迎台灣遊客找機會前來探訪馬來西亞的豐富魅力。更多相關旅遊訊息詳詢馬來西亞觀光局台北辦事處。

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