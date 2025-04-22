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人聲樂團成打擊樂的好朋友 尋人啟事自帶效果器加入朱團喊夢幻

2025/04/22 21:27

人聲樂團尋人啟事表示，與打擊樂團合作感覺像組成了一個新樂團，充滿新鮮經驗。（記者凌美雪攝）人聲樂團尋人啟事表示，與打擊樂團合作感覺像組成了一個新樂團，充滿新鮮經驗。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團每次推出「好朋友」企劃，總讓人在耳目一新之餘又覺得精彩又好聽。在今（22）日舉辦的第2季音樂會主題宣告記者會中，今年的「打擊樂與他的好朋友們」全員到齊，除朱團團員之外，還有大提琴家陳世霖、笙演奏家陳麒米、小號家侯傳安、電吉他演奏家AZeR吳欣澤與電子人聲樂團尋人啟事，談到即將在音樂會呈現的曲目，都直呼很具挑戰性，卻也充滿期待。

藝術總監朱宗慶則表示，這個企劃曾在2008、2011與2024年進行過，每次都造成極大迴響，這不僅僅是獨奏家與樂團的合作關係而已，每一種音樂形式，都能帶給樂團全新的刺激與撞擊，每次自己都感到訝異的是，「竟然還能有這麼多不同的樂器種類，能與打擊樂一起探索新的可能！」

記者會上搶先曝光2首曲目片段，其中，「尋人啟事」與朱團一起呈現作曲家櫻井弘二所寫的《擊樂與人聲的一期一會》，在〈聽見你看見我〉段落中，可以聽到平常屬於「無伴奏」的人聲樂團，如何在加入打擊樂聲響後，產生從未出現的音色交鋒。

聽完這個組合完整排練過程的朱團資深團員吳珮菁讚嘆道：「聽見音樂最奇幻的交會！」從〈甩〉的帥氣節奏、〈聽見你看見我〉的夢幻空靈、到〈一百種方式愛你〉的溫柔甜美與奔放熱情，加上每位歌者自帶效果器，於演出現場透過自行操作來增添各種音色效果，變化多采多姿，且每一段音樂、每一次聲音碰撞，都只此一回，不可複製，「太夢幻的組合，不來現場真的會後悔！」

「打擊樂與他的好朋友們」音樂會巡演，將於5月17日在台北國家音樂廳、6月7日在台中國家歌劇院大劇院、6月8日在高雄衛武營音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

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