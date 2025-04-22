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藝文 > 藝起享享 > 看表演

雷雨擋道《燈怪》延期前進兩廳院廣場 紙風車：暑假相約7月見

2025/04/22 21:59

紙風車今天張貼《燈怪》演出延期公告。（紙風車提供）紙風車今天張貼《燈怪》演出延期公告。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車劇團再次與客委會攜手推出全新客家親子劇，高8米、長10米的超大型《燈怪》，原定這兩天前進兩廳院藝文廣場，並於週末連續2天免費戶外演出。沒想到週三起北部受鋒面影響，風神雨神壞天氣預計持續到月底，為確保觀眾與演職人員的安全，紙風車劇團今（22）日忍痛宣布延期；經與兩廳院協調新的檔期，結果確定延期至7月19及20日晚間演出。

紙風車劇團表示，今日原本是《燈怪》故事中的燈怪 、瓜族、燈族上車前往兩廳院的日期，但看著氣象預報，似乎風神雨神也想一起參與，「面對鋒面可能帶來的陣風雷雨，縱使萬全準備都做足了，但想著前來看戲的大小朋友、與各演職人員的安全，這次絲毫沒有放手一搏的籌碼。」因此，「幾經思考，忍痛且抱歉地向大家說，請再等等我們一些日子。」

知道許多孩子期待已久，各地家長第一時間安排住宿行程，紙風車表示，「真的很抱歉讓大家失望了……但請讓我們一起相信，越發美好的事物，總會歷經波折，而這一切也都會是最好的安排。」

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