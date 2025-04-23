芝加哥藝博會新設主題館 6支錄像作品邀世界看台灣

許家維《武士與鹿》。（鳳甲美術館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕芝加哥藝術博覽會（EXPO CHICAGO）是美國中西部最具指標性的當代藝術博覽會，今年預計本週登場。在文化部支持下，駐紐約辦事處台北文化中心、鳳甲美術館及芝加哥藝博會主辦單位3方合作，將於4月24日至27日在藝博會主展場設置台灣錄像作品主題館，名為「台灣錄像播映選—交織的時間軸」。

文化部說明，紐文中心連續3年與芝加哥藝博會合作「台灣策展人交流計畫」，建立深厚夥伴關係。而此次台灣錄像主題館的策展人鳳甲美術館館長葉佳蓉，即去年4月獲選參加策展人交流計畫者，藝博會重視鳳甲美術館多年推動台灣錄像藝術國際交流的成績，因此透過3方合作設置台灣錄像主題館。

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張徐展《熱帶複眼》。（鳳甲美術館提供）

主題館共邀請6組台灣當代錄像藝術家參展，包括陳亮璇《呼吸》、陳瀅如《在對錯之外，有一座花園，我會在那與妳相遇》、許家維《武士與鹿》、劉玗及吳思嶔《Ladies》、吳其育《薄膜史：無主數據》、張徐展《熱帶複眼》等。

文化部表示，這也是台灣首次登上芝加哥藝博會，列在主辦單位安排的「特別計畫（Special Projects）」，展現台灣當代錄像藝術的多元視角及精彩面貌。同時呈現台灣藝術家嘗試在各種形式的戰爭和衝突層出不窮的現代社會，重新思考觀看差異及相互尊重的重要性，並透過史前文明的調查、部落傳說的考證、啟蒙時代的文本等，來檢驗當代世界認知系統的問題。

芝加哥藝術博覽會近年持續拓展其國際影響力，自2023年加入斐列茲藝術博覽會（Frieze Art Fair）旗下網絡後，更成為國際藝壇矚目的焦點。今年共集結36個國家、93個城市、超過170家頂尖藝廊，過去多以歐美畫廊為主，今年則加入更多亞洲藝術。

「台灣錄像播映選—交織的時間軸」詳詢官網（https://www.expochicago.com/programs/special-projects）

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