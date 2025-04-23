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假植物、假雨、假風景？「人．造自然」限定預約 刺穿都市人的自然幻覺

2025/04/23 10:00

李光裕的銅雕裝置〈雙趣〉（右）與廖浩哲的永生處理苔癬〈自然〉（左下）雙作交錯並置，映照當代人造自然的迷戀與缺憾。（記者董柏廷攝）李光裕的銅雕裝置〈雙趣〉（右）與廖浩哲的永生處理苔癬〈自然〉（左下）雙作交錯並置，映照當代人造自然的迷戀與缺憾。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕在自然與城市漸漸失去界線的現代，人們所認為的自然還是自然嗎？由陸府生活美學教育基金會策畫，段存真擔任策展人的「人．造自然」展，邀集李光裕、廖浩哲、陳漢聲、陳肇驊與張庭溦等5位創作者，從雕塑、裝置到繪畫，以藝術回應當代人對自然的再造、模擬與渴望。

展覽主題聚焦人類情感、美學與技術投射後生成的複合自然景觀，當自然不再純粹，而是被人們以城市經驗與身體慾望重新定義，藝術能否成為重新理解自然的感知介面？

陳漢聲〈共生苗〉以磁力裝置，控制金屬芽體搖擺，發出微妙敲擊聲響，勾勒農田與工廠混生的聲景日常。（記者董柏廷攝）陳漢聲〈共生苗〉以磁力裝置，控制金屬芽體搖擺，發出微妙敲擊聲響，勾勒農田與工廠混生的聲景日常。（記者董柏廷攝）陳漢聲〈兩個太陽——菱角？芋頭？〉以蒸餾水玻璃瓶與金屬片構成，投射人造地景的靜默歷史。（記者董柏廷攝）陳漢聲〈兩個太陽——菱角？芋頭？〉以蒸餾水玻璃瓶與金屬片構成，投射人造地景的靜默歷史。（記者董柏廷攝）

值得留意的是藝術家陳漢聲與陳肇驊的作品。陳漢聲以〈共生苗〉與〈兩個太陽—菱角？芋頭？〉交錯農業、工業與信仰，探索人造環境中對「自然」的記憶與模擬。他用馬達驅動的金屬植體模擬作物擺動，在敲擊聲中描繪一種混合了農田與工廠聲響的生活現實。〈兩個太陽—菱角？芋頭？〉則結合玻璃瓶、水紋、與地方信仰的圖像，訴說被迫遷移的歷史與再造地景的焦慮。另一件引人注目的是，陳肇驊的新作〈島〉。他打造一座擬態山體，透過冷排與熱排裝置製造水的凝結與流動，創造出一場「偽自然」滋養「真自然」的迴圈。他讓植栽在人造機制下獲得生存條件，再透過水的蒸發重返空氣，回應當代人類文明如何不斷介入自然循環、甚至重新定義自然本身。

假植物、假雨、假風景？「人．造自然」限定預約 刺穿都市人的自然幻覺陳肇驊銅、鐵、壓縮機創作的〈島〉以冷排與熱排製造霜與水的循環，創造「偽自然」滋養「真自然」的隱喻風景。
（記者董柏廷攝）

其他作品，李光裕的雕塑〈雙趣〉化繁複曲線為流動光影的語彙，廖浩哲則以擬真植生裝置質疑「永不凋萎」的自然是否也象徵某種文化缺憾；張庭溦的繪畫則以混合媒材組構出若即若離的山水畫面，模糊自然與人工的邊界。張庭溦的〈我們所棲居的自然〉等系列畫作，將粗糙的水泥經過緩慢處理與細緻佈局，在畫面中自然舒展，形成一簇簇大小錯落、遠近交織的色團塊，將水泥視為自然與人工揉合的黏著劑。

張庭溦〈我們所棲居的自然〉（局部）以水泥、黃土、貝殼等構築出若隱若現的山水畫面，模糊自然與人工的邊界。人造．自然（記者董柏廷攝）張庭溦〈我們所棲居的自然〉（局部）以水泥、黃土、貝殼等構築出若隱若現的山水畫面，模糊自然與人工的邊界。人造．自然（記者董柏廷攝）

「人．造自然」展，志不在於批判，而是透過藝術展，開啟一場關於「與自然共好」的反思，邀請觀眾重新想像「共生的自然」的含意。展覽即日起至8月31日，於台中陸府植深館登場。採預約參觀制。詳詢陸府植深館臉書。

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