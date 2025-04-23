文化部回應預算解凍延宕爭議 政務次長王時思：報告準備過程未曾中斷

文化部政務次長王時思今（23）日在立法院教育及文化委員會報告並備詢。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕針對文化部預算解凍報告一事，外界質疑是否早已備妥卻延遲送交立法院，文化部政務次長王時思今（23）日在立法院教育及文化委員會會前受訪，表示文化部一直持續準備解凍報告，絕無延宕或蓄意拖延之意，並強調整體流程涉及多單位協作，呼籲外界應尊重基層公務人員的工作專業，勿對個別同仁進行「肉搜」與人身攻擊。

針對近日一名文化部員工被點名的情況，王時思表示，該名同仁僅是在內部工作群組中提醒其他單位同仁撰寫報告時，應避免使用可能引發誤解的措辭，「這比較像是內部正常的工作提醒，提醒大家在文字上多注意，避免誤會產生。」

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近日傳出文化部人員發文提醒報告流程，引發討論。（擷取自臉書）

對於部分勢力質疑文化部是否「早已備妥報告，卻故意拖延解凍時間」，王時思予以否認，並指出作為行政機關，部會應該比誰都希望預算儘快解凍以利執行。「這次的解凍案件很多，且預算直到今年3月才送出，再加上院會與委員會凍結的金額不一致，需重新比對與加總，程序與過往不同，處理起來確實較為繁複。」

王時思補充說明，不同業務單位在準備解凍報告時，進度與難度各異，加上文化部採整體報告一次送出的方式，因此出現「你等我、我等你」的情形。儘管如此，報告書寫與準備過程從未中斷，「並沒有外界所說『早就準備好、等著送』的狀況，真的沒有這樣的事情。」

針對涉及的主計處員工疑似遭網友「肉搜」與個資外流，王時思強調，這名同仁僅是基層公務員，盡職履行提醒同仁避免文字遭到誤解的責任與義務，不該因此成為攻擊對象。她呼籲社會大眾與輿論應給予公務體系合理的信任與保護，「工作上彼此尊重，才是我們應該守住的底線。」

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