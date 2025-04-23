前文化局長林輝堂創作個展「藝覽萬象」 中友藝廊展出

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中友時尚藝廊邀請前台中市文化局長林輝堂推出「藝覽萬象——林輝堂創作個展」，展出作品共27件，並提供作品〈天秤座〉公益義賣獻愛心，此次展出作品包含藝術家以多媒材與自動技法表現出喜愛並研究多年「畫布上的天目」的璀璨繽紛系列，如〈五行八卦〉、〈星象〉等，將展至6月9日。

前文化局長林輝堂在中友時尚藝廊展出共27件作品。（中友提供）

林輝堂的創作風格主要以抽象表現主義為主，從自然物象、幾何學圖形中提取精華，並以線條和顏色構思展露無限創造力和想像力。創作內容探討人類與浩瀚宇宙的息息相關以及密不可分，展現宇宙無窮的能量、完整呈現個人結合東方文化思想和西方媒材技法。

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林輝堂表示，本次展覽主題為「藝覽萬象」，繪畫構思結合東方的易經、五行八卦與西方十二星座，勾勒宇宙浩瀚無垠的寬闊世界。

「藝覽萬象——林輝堂創作個展」展出日期即日起至6月9日止，展出林輝堂近期新作〈古文明〉等共27件作品，本次展覽特以「藝覽萬象」為題，意旨藝術家以其充分無盡的想像力，抱持人文關懷的精神，徜徉於無垠的星際中觀察創作，期待觀者在林輝堂絢麗且耐人尋味的色彩世界中，一覽心中萬象。

中友時尚藝廊表示，林輝堂對於中部地區的藝術文化發展貢獻非常大，此次展覽還提供作品〈天秤座〉進行義賣，價值新台幣180,000元整，此次所得義賣金額將全數捐贈給「家扶基金會」，希冀透過藝術傳播的力量讓愛遠播。

另於5月24日下午2點於藝廊現場進行一場藝術家專場導覽活動，僅此一場。

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