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台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯 驚豔打造0.3公分「黃金螞蟻」

2025/04/23 13:51

毫芒雕刻家陳逢顯成功打造超迷你黃金螞蟻，身長僅0.3公分。（陳逢顯提供）毫芒雕刻家陳逢顯成功打造超迷你黃金螞蟻，身長僅0.3公分。（陳逢顯提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣毫芒雕刻家陳逢顯創作不輟，再度突破極限，歷時6個月、歷經數十次失敗，成功打造出全球最小的黃金螞蟻雕刻作品，這隻長、寬、高僅約0.3公分的螞蟻，需以高倍放大鏡才能看清細節，其栩栩如生的2隻觸角、6隻纖細的腳及張嘴姿態，展現驚人工藝，陳逢顯開玩笑說，「黃金愈來愈貴，作品得愈作愈小才行。」

陳逢顯進行毫芒雕刻創作，必須聚精會神，從不斷失敗中產生。（記者翁聿煌攝）陳逢顯進行毫芒雕刻創作，必須聚精會神，從不斷失敗中產生。（記者翁聿煌攝）

陳逢顯表示，此次創作最大難度在於「將螞蟻的動態凝固於方寸之間」他選用高延展性黃金為材質，以自製超細微雕工具反覆塑形，光是調節螞蟻的平衡與比例就耗費數個月，尤其6隻腳需在0.1公分的接觸點上保持立體結構，觸鬚更細如髮絲，任何失誤都會導致前功盡棄，製作過程中「每完成一步都得屏住呼吸，連心跳太快都可能影響下刀精準度」。

毫芒雕刻家陳逢顯成功打造超迷你黃金螞蟻，身長僅0.3公分。（陳逢顯提供）毫芒雕刻家陳逢顯成功打造超迷你黃金螞蟻，身長僅0.3公分。（陳逢顯提供）

他指出，這件作品不僅是藝術突破，更蘊含科學巧思，他參考昆蟲解剖學資料，精準還原螞蟻關節與口器構造，並利用黃金的光澤特性，在放大鏡下營造出螞蟻搬運食物時的動態光影，陳逢顯表示，這已超越傳統雕刻範疇，是跨領域的微型工程。

不只是黃金小螞蟻，陳逢顯的「毫芒雕刻館」藏有多項毫芒雕刻紀錄作品，如刻有日晷的米粒、針孔裡的熊貓、微小書等，此次黃金螞蟻加入館藏，吸引國際友人關注，館方設計搭配高倍放大鏡展示櫃，讓觀眾能同步欣賞放大照片影像。歡迎有興趣的民眾預約參觀。

毫芒雕刻家陳逢顯成功打造超迷你黃金螞蟻，身長僅0.3公分。（陳逢顯提供）毫芒雕刻家陳逢顯成功打造超迷你黃金螞蟻，身長僅0.3公分。（陳逢顯提供）

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