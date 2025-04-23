自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

張正傑4/26高美館快閃音樂會 向抽象畫大師陳正雄致敬

2025/04/23 14:00

知名大提琴家張正傑4月26日將在高美館「陳正雄90大展」展場快閃演奏，向抽象畫大師陳正雄致敬。（高美館提供）知名大提琴家張正傑4月26日將在高美館「陳正雄90大展」展場快閃演奏，向抽象畫大師陳正雄致敬。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「陳正雄90大展——一位抽象畫家與他的收藏」展覽正在高雄市立美術館展出，知名大提琴家張正傑4月26日將在展場快閃演奏，向抽象畫大師致敬。

「陳正雄90大展——一位抽象畫家與他的收藏」正在高雄市立美術館展出。（高美館提供）「陳正雄90大展——一位抽象畫家與他的收藏」正在高雄市立美術館展出。（高美館提供）

高美館代館長林羿妏表示，陳正雄於1999、2001年連續兩屆榮獲佛羅倫斯國際當代藝術雙年展終身藝術成就獎羅倫佐國際金質獎章，成為首位獲此殊榮的華人藝術家，堪稱世界第一人；並在2014年榮獲「國家文藝獎」，其藝術成就可說是台灣現當代抽象藝術瑰寶。

此次高美館展出陳正雄90大展，不僅呈現陳正雄1950年代以來的創作，也首度同步展出其原民、清代宮廷服飾豐富收藏，展期至5月11日，高美館再次與大提琴家張正傑攜手合作，4月26日將在展覽空間舉辦快閃音樂會，向抽象大師致敬。

張正傑分享，多年前對陳大師畫作一見傾心，在蕭瓊瑞教授引薦下結識陳正雄，兩人結為忘年之交。因今年2月展覽開幕時，他人在維也納不克與會，因此特地與高美館策畫此次快閃音樂會，邀請鋼琴家陳芝羽共襄盛舉。

高美館表示，「當大提琴遇上陳正雄抽象90大展——張正傑快閃行」音樂會，4月26日下午2點30分在高美館2樓展覽室登場，民眾持入館門票可免費欣賞，更多資訊請詳高美館官網（www.kmfa.gov.tw），或至臉書專頁Instagram「高雄市立美術館」查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應