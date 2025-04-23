張正傑4/26高美館快閃音樂會 向抽象畫大師陳正雄致敬

知名大提琴家張正傑4月26日將在高美館「陳正雄90大展」展場快閃演奏，向抽象畫大師陳正雄致敬。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「陳正雄90大展——一位抽象畫家與他的收藏」展覽正在高雄市立美術館展出，知名大提琴家張正傑4月26日將在展場快閃演奏，向抽象畫大師致敬。

「陳正雄90大展——一位抽象畫家與他的收藏」正在高雄市立美術館展出。（高美館提供）

高美館代館長林羿妏表示，陳正雄於1999、2001年連續兩屆榮獲「佛羅倫斯國際當代藝術雙年展終身藝術成就獎」及「羅倫佐國際金質獎章」，成為首位獲此殊榮的華人藝術家，堪稱世界第一人；並在2014年榮獲「國家文藝獎」，其藝術成就可說是台灣現當代抽象藝術瑰寶。

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此次高美館展出「陳正雄90大展」，不僅呈現陳正雄1950年代以來的創作，也首度同步展出其原民、清代宮廷服飾豐富收藏，展期至5月11日，高美館再次與大提琴家張正傑攜手合作，4月26日將在展覽空間舉辦快閃音樂會，向抽象大師致敬。

張正傑分享，多年前對陳大師畫作一見傾心，在蕭瓊瑞教授引薦下結識陳正雄，兩人結為忘年之交。因今年2月展覽開幕時，他人在維也納不克與會，因此特地與高美館策畫此次快閃音樂會，邀請鋼琴家陳芝羽共襄盛舉。

高美館表示，「當大提琴遇上陳正雄抽象90大展——張正傑快閃行」音樂會，4月26日下午2點30分在高美館2樓展覽室登場，民眾持入館門票可免費欣賞，更多資訊請詳高美館官網（www.kmfa.gov.tw），或至臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」查詢。

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