文化部媒宣費遭全數刪除 政次王時思：轉以合作平台與話題行銷補位

文化部政務次長王時思今（23）日在立法院教育及文化委員會報告並備詢。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部114年度媒體宣傳經費遭全面刪除，文化部政務次長王時思今（23）日以「樂為世界人－台灣文化發展與國際能見度」為題於立法院進行報告並備詢，多位立委針對媒宣費刪除後如何維持國際曝光、特別是大阪萬國博覽會的文化推廣提出關切，文化部則表示，未來將改以與平台商合作、話題性活動創造口碑等方式進行補強，期望在預算受限下維持宣傳效能。

文化部今年遭遇媒體宣傳預算被全面刪除，金額近新台幣6000萬元，此舉恐怕直接衝擊到原預定延續「巴黎文化奧運」國際能見度策略的「大阪文化萬博」推廣計畫。

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立委吳沛憶亦指出，國際展演與文化合作極需宣傳支持，媒宣經費刪除恐影響台灣文化的國際聲量。。（記者董柏廷攝）

面對預算遭刪，立委陳秀寶直言關切：未來相關宣傳要如何進行？王時思回應，將透過2種方向補強，「第一是與具宣傳通路的平台商合作，例如LINE或電子商務通路，借助其行銷資源與觸及管道；第二則是透過辦理活動與記者會，營造話題與討論熱度，讓關注者自發性擴散資訊。」但她也坦言，在沒有媒宣預算的情況下，「一定會受到社群平台演算法的觸及限制」，只能盡力透過話題引爆與合作方式應對。至於，大阪萬博的文化展演訊息預計5月對外發布，屆時將舉辦記者會正式說明計畫內容。王時思提及，夢州展館部分由經濟部負責，文化部則會擔綱藝術與文化內容的策畫，將另有專案規劃配合推動。

立委陳秀寶關切，文化部面對預算遭刪，未來相關宣傳要如何進行。（記者董柏廷攝）

立委吳沛憶亦指出，國際展演與文化合作極需宣傳支持，媒宣經費刪除恐影響台灣文化的國際聲量。對此，王時思進一步說明，此次被刪的宣傳與行銷經費達2000萬元，影響主要集中在媒體宣傳環節，但演出與展演計畫仍會按原定內容執行。至於如何調整宣傳策略以維持國際關注，王時思再次坦言，目前只能仰賴策略性合作與話題行銷補位。未來將努力與平台合作、話題性活動創造口碑等方式進行補強，期望在預算受限下維持宣傳效能。

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