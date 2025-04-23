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千人資助重建 「建和書屋」重新開張

2025/04/23 14:14

建和書屋經3年重建，今天重新啟用。（記者黃明堂攝）建和書屋經3年重建，今天重新啟用。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕位於台東市建和部落的「孩子的書屋」創始據點於2022年開始募資重建，吸引超過2600人響應，並獲得陳建仁、萬芳、盧彥勳、古秀華等人推薦人力挺。新的書屋今天在原址啟用，部落頭目陳文生以卑南族語獻上祝福。

孩子的書屋是20多年前由已逝創辦人陳俊朗在建和部落提供部落孩子課後學習空間，在各界資助下，建和書屋逐步擴大為有7個據點的「孩子的書屋」體系，當初曾在此成長的書屋「大孩子們」，如今已回到書屋成為重要的陪伴者與實踐者。

孩子的書屋在建和的起家厝是棟老房子，放學後的孩子在這裡吃飯、寫作業、練吉他、打籃球，但建築老舊且空間不足，決定保留老屋4根柱子留念而進行改建，歷經3年，在疫情與缺工雙重挑戰下，由公部門部分支持，台北醫學大學捐助，以及來自超過2600餘位捐款者的集體行動促成，「建和書屋2.0」今天辦再啟程儀式。

書屋表示，全新落成的書屋，不只是孩子們吃飯、聊天、探索學習的空間，也是一處可以進商、照顧心理需求、支持社區長輩們交流互助的基地；是孩子的學校——書屋實驗教育機構的教室之一，也是部落彼此緊密聯繫、代代傳承的所在。這裡，不只是空間的再生，更是一圈圈關係的凝聚與延伸。

建和書屋2樓是孩子們的活動空間。（記者黃明堂攝）建和書屋2樓是孩子們的活動空間。（記者黃明堂攝）

孩子的主要活動空間設於2樓，保有隱私與自主；1樓為開放式廚房與半戶外遮蔭空間，成為社區共食與活動的據點；部分樓地板建材，取自史前博物館改建的回收木材，兼顧永續與節省；建築物外觀與在地環境融合，採用與社區鐵皮屋相似的鋁鋅鋼板，創造相融、和諧的美。

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