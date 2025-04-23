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新北閱讀節 圖書分館推出電影放映、手作、書展等系列活動

2025/04/23 14:20

新北市府推出閱讀節活動，今年規劃在市府、各市立圖書分館自即日起至5月30日止推出「共讀．未來」特展與電影放映、手作等系列活動，新北市長侯友宜今（23）日出席活動記者會。（記者黃子暘攝）新北市府推出閱讀節活動，今年規劃在市府、各市立圖書分館自即日起至5月30日止推出「共讀．未來」特展與電影放映、手作等系列活動，新北市長侯友宜今（23）日出席活動記者會。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府推出閱讀節活動，今年規畫在市府、各市立圖書分館自即日起至5月30日止推出「共讀．未來」特展與電影放映、手作等系列活動，新北市長侯友宜今（23）日出席活動記者會表示，圖書館在城市發展扮演的角色日益受重視，新北市已有一座總圖書館位於板橋，位在三重區的第二總圖也將在2031年完工，盼能結合知識、科技與生活，為市民打造兼具永續、人文與國際視野的閱讀地標。

新北市府推出閱讀節活動，今年規劃在市府、各市立圖書分館自即日起至5月30日止推出「共讀．未來」特展與電影放映、手作等系列活動，新北市長侯友宜今（23）日出席活動記者會。（記者黃子暘攝）新北市府推出閱讀節活動，今年規劃在市府、各市立圖書分館自即日起至5月30日止推出「共讀．未來」特展與電影放映、手作等系列活動，新北市長侯友宜今（23）日出席活動記者會。（記者黃子暘攝）

市立圖書館指出，各分館推出「共讀創意」、「共讀電影」、「共讀體驗」、「共讀故事」、「共讀書海」等多元活動，邀請讀者來享受閱讀、看電影、動手DIY、聽故事；「共讀 · 創意」手作活動包含五股守讓堂花磚製作、新店分館立體書製作、金山分館景泰藍書籤製作、萬里分館手作葫蘆等。

市圖表示，「共讀 · 電影」包括石碇分館《機器人與法蘭克》電影欣賞、新店分館明天過後電影欣賞、三重東區分館圖書館戰爭》電影欣賞等；「共讀 · 體驗」部分，市圖說，有林口、新莊聯合分館等小小館員體驗活動，「共讀 · 故事」部分則有三峽、中和分館彩虹故事屋，以及板橋四維、林口李科永分館、八里龍形閱覽室、泰山親子圖書閱覽室說故事活動。

「共讀 · 書海」部分，市圖表示，中和、永和保生、石碇、深坑、坪林等分館都有書展活動；閱讀節部分活動需事前報名，此外，第二總圖競圖成果與建築模型、設計圖稿等自即日起至5月2日於市府一樓大廳展出，詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢。

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