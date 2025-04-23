廣達基金會游於藝計畫「筆墨行旅」 在中市瑞穗國小展至4/29

廣達基金會《游於藝》「筆墨行旅」，巡迴台中市瑞穗國小展出至4月29日止，校方訓練小朋友成為小尖兵，為來賓導覽作品。（瑞穗國小提供）

〔記者歐素美／台中報導〕廣達基金會「游於藝」計畫巡迴展，即日起至4月29日在台中市瑞穗國小展出！今年主題是「筆墨行旅」，共展出28幅畫作，展品橫跨古今，從范寬的〈谿山行旅圖〉到陳澄波的〈淡水風光〉，帶領小朋友藉由畫作遨遊古今知名景點，進行一場精采絕倫的時空之旅。

瑞穗國小已連續3年參與廣達《游於藝》計畫，由學校各領域老師配合巡迴展主題，精心設計課程並融入各領域教學，豐富多元的教學內容，也讓課堂呈現不同的風貌。

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例如：配合「筆墨行旅」主題，社會領域的老師帶領學生走出教室，進行「我的家鄉——葫蘆墩廟宇市街巡禮」，在這場走讀課程中，小朋友對於家鄉也有了更深層的認識；3年級老師規畫的「家鄉大富翁」課程，則讓小朋友自行設計與製作以家鄉為素材的大富翁遊戲，邊做邊「玩」，小朋友都好開心。

另有4年級老師規畫的「跟著媽祖去春遊」；5年級老師規畫的「行旅台灣」；6年級老師規畫的「夢想中的畢業旅行」等，這些豐富多采的課程，讓瑞穗國小學童收穫滿滿。

此外，藝文科老師不僅將主題融入課程設計，更為巡迴展指導訓練導覽小尖兵，為28幅畫作進行導覽。有別於以往，今年為了讓全校師生在觀展時都可以同步享有導覽小尖兵的畫作導覽，藝文老師還特別為每幅畫作拍攝導覽影片，只要透過手機或平板掃描展場畫作下方的QR code，就可以觀賞到小尖兵們精心準備且生動有趣的導。

瑞穗國小除展出廣達基金會《游於藝》「筆墨行旅」，也舉行學生作品成果展。（瑞穗國小提供）

「筆墨行旅」巡迴展，將於瑞穗國小展出至4月29日止，校方並同步舉行學生作品成果展，希望這場別具特色的藝術饗宴，不僅將藝術帶進瑞穗國小校園，也能豐富每一位學生的藝文涵養。

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