自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

想讓AI懂美感？你來教它！文化部攜手工研院徵件 8座實驗室資源開放最高補助150萬

2025/04/23 14:40

114年「文化部媒合藝術家進駐科技實驗室」即日起公開徵件，並將舉辦2場說明會。（文化部提供）114年「文化部媒合藝術家進駐科技實驗室」即日起公開徵件，並將舉辦2場說明會。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為推動藝文場館科藝創新計畫，聚焦藝術、文化與科技跨域創作，媒合相關資源，培育科技藝術人才，研發新型態展演模式，文化部持續推進「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」。114年委託財團法人工業技術研究院執行，公開徵求藝術工作者或團體研提實驗創新計畫，促進藝術家（團隊）與科研人員交流，開展新型態展演模式的研發與實踐。

114年度擴增推出8大主題實驗室，包括「友達光電實驗室」、「AI多媒體創新實驗室」、「工研院行銷廣告影音生成實驗室」、「工研院GenVFX生成藝術實驗室」、「工研院運動科技應用實驗室」、「工研院異質整合AI晶片系統實驗室」、「工研院多元技術跨域實踐實驗室」及「工研院音樂與動作互動健促實驗室」，共同提供超解析升級顯示、AI影音視訊分析、多模態生成、運動辨識與微波感測、高速AI運算、虛實互動整合、音樂感知互動設計等多元科技能量。

本次徵件將透過媒合機制，預計遴選6件進駐科技實驗室計畫，開放進駐實驗室期間自今年9月起至115年9月止，獲選進駐者以進駐6個月為原則，期間將提供科藝創作所需的基本技術服務，包含軟硬體設備租賃、技術實驗材料、技術內容供應適切實驗模組、解決技術方案諮詢，並舉辦外部實驗室參訪、圓桌分享會等。正式進駐者將另由文化部補助，每項計畫補助金額以新台幣150萬元為上限。

為介紹計畫豐富的進駐資源並展示實驗室技術，將於4月25日、5月7日舉辦2場徵件說明會，欲申請進駐者應擇一場次參與。計畫申請時間自即日起至今年6月2日晚上12點止，並採初審及複審審查機制。申請應備文件以書面或電子郵件寄達工研院窗口，詳情請參閱徵選簡章。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應