想讓AI懂美感？你來教它！文化部攜手工研院徵件 8座實驗室資源開放最高補助150萬

114年「文化部媒合藝術家進駐科技實驗室」即日起公開徵件，並將舉辦2場說明會。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為推動藝文場館科藝創新計畫，聚焦藝術、文化與科技跨域創作，媒合相關資源，培育科技藝術人才，研發新型態展演模式，文化部持續推進「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」。114年委託財團法人工業技術研究院執行，公開徵求藝術工作者或團體研提實驗創新計畫，促進藝術家（團隊）與科研人員交流，開展新型態展演模式的研發與實踐。

114年度擴增推出8大主題實驗室，包括「友達光電實驗室」、「AI多媒體創新實驗室」、「工研院行銷廣告影音生成實驗室」、「工研院GenVFX生成藝術實驗室」、「工研院運動科技應用實驗室」、「工研院異質整合AI晶片系統實驗室」、「工研院多元技術跨域實踐實驗室」及「工研院音樂與動作互動健促實驗室」，共同提供超解析升級顯示、AI影音視訊分析、多模態生成、運動辨識與微波感測、高速AI運算、虛實互動整合、音樂感知互動設計等多元科技能量。

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本次徵件將透過媒合機制，預計遴選6件進駐科技實驗室計畫，開放進駐實驗室期間自今年9月起至115年9月止，獲選進駐者以進駐6個月為原則，期間將提供科藝創作所需的基本技術服務，包含軟硬體設備租賃、技術實驗材料、技術內容供應適切實驗模組、解決技術方案諮詢，並舉辦外部實驗室參訪、圓桌分享會等。正式進駐者將另由文化部補助，每項計畫補助金額以新台幣150萬元為上限。

為介紹計畫豐富的進駐資源並展示實驗室技術，將於4月25日、5月7日舉辦2場徵件說明會，欲申請進駐者應擇一場次參與。計畫申請時間自即日起至今年6月2日晚上12點止，並採初審及複審審查機制。申請應備文件以書面或電子郵件寄達工研院窗口，詳情請參閱徵選簡章。

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