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想抽iPad、GoPro？彰化書香節開跑！借書集章就有機會中大獎

2025/04/23 16:11

彰化書香節開跑了，民眾不妨帶小孩子進來縣立圖書館，多翻多看，培養自信與提高能量。（文化局提供）彰化書香節開跑了，民眾不妨帶小孩子進來縣立圖書館，多翻多看，培養自信與提高能量。（文化局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕多閱讀是一件CP值破表的事！彰化縣文化局響應4月23日世界閱讀日，今天起到6月25日舉辦書香節活動，以動物、寵物為主題，規畫15場動物主角展覽、故事屋、講座DIY等內容，藉此鼓勵民眾走進圖書館、走入文化場館，多接觸各種不同層面的書本與藝術，培養自信、強化獨立思考的力量，讓自我視野更寬廣。

今年彰化書香節活動，以動物、寵物為主題，規畫動物主角展覽、故事屋、講座DIY等不同內容。（文化局提供）今年彰化書香節活動，以動物、寵物為主題，規畫動物主角展覽、故事屋、講座DIY等不同內容。（文化局提供）

喜歡犬貓等小動物的民眾很多，活動期間於縣立圖書館推出「讀愛毛孩與獸」主題書展，聚焦於名著《我是貓》及《野性的呼喚》的動物主角場景，書展現場用童話故事《白雪公主》當情境布置，也有寵物生活區以及闖關猜謎遊戲區，民眾只要答對闖關猜謎並借閱50本書，就能獲得1個小熊馬克杯。

光是主題書展還不夠，文化局今年更在縣立圖書館推出10場免費現場報名的藝文活動，4/26、5/10為「英文繪本故事屋」；5/4、5/18「奇遇異域裡的毛孩與獸」6/8、6/15「創意悅讀毛孩與獸」4/26、5/3、5/17、6/7的「毛孩低語與獸言」活動。

除此之外，今天至11月30日，全縣公共圖書館同步推出「文藝富心．集章獎精」的文化護照活動，每張護照集滿2枚館舍活動章，同時借書40冊獲蓋一枚借閱集點確認章即可參加摸彩，摸彩獎品包括iPad、GoPro運動攝影機、聲霸、高級手錶等600個獎項。

詳詢彰化書香節活動網址：https://gov.tw/P9j；彰化文化護照：https://gov.tw/Xon

即日起到6月25日舉辦主題書展，聚焦在名著《我是貓》及《野性的呼喚》的動物主角場景。（文化局提供）即日起到6月25日舉辦主題書展，聚焦在名著《我是貓》及《野性的呼喚》的動物主角場景。（文化局提供）

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