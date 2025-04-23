第24屆台南5月音樂季5/3登場 11國28組表演團接力演出

台南5月音樂季將於5月3至4日在新化虎頭埤風景區登場，南市府召開記者會邀請大家一起來體驗。 （記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕「2025 Tainan May Jam台南5月音樂季」今年邁入第24屆，共有來自德國等10個國家，加上台灣共11國28組表演團於5月3至4日在新化虎頭埤風景區接力演出，台南市政府邀請大家來體驗結合台南本土與異國文化的年度音樂盛事。

台南市觀旅局今天下午於永華市政中心舉辦記者會，活動創辦人孫和平（Mr.Axel）也現場表演自創歌曲，西拉雅國家風景區管理處長許主龍、國家發展委員會國土區域離島發展處副處長林鐘榮、在地公協會代表及市議員許至椿、Ingay Tali穎艾達利、李啟維、沈震東等多人參加。

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來自德國的Axel創辦台南5月音樂季，並成為台南重要音樂盛事。（記者蔡文居攝）

來自德國、熱愛台南的Axel，24年來持續推動5月音樂季，讓這項活動成為台南重要音樂盛事。Axel指出，今年參加的獨立樂團，包括來自英國、加拿大、法國、美國、德國、澳洲、智利、哥倫比亞、菲律賓、中國等10國目前在台灣定居及工作團員，加上台灣在地的獨立樂團接力演出，音樂多元且豐富，有民俗、流行、搖滾、龐克、雷鬼等類型，將帶來最在地又最具異國風情的表演。活動期間，並安排各項藝文活動，包括攀樹體驗、瑜珈、非洲鼓、Bachata拉丁社交舞、親子遊戲等工作坊，歡迎有興趣的民眾現場報名參加。

觀旅局長林國華表示，今年音樂季活動將再次匯集許多在台灣的外籍優秀音樂人同台演出，並帶來融合在地風情與異國特色的精彩表演，歡迎大家來欣賞音樂、走逛老街市集。今年活動現場規劃約15攤多元特色市集，集結異國風味美食、原住民料理、在地小農商品與文創服飾，打造融合音樂、文化與美食的豐富盛會。

觀旅局表示，為提供民眾更便捷往返的交通服務，活動2天期間，每天於上午11至晚上10點，於台南轉運站（公園路）安排有往返虎頭埤活動現場的免費接駁巴士，每逢整點發車，歡迎民眾多加利用。

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