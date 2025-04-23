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中油高廠功成身退 高史博出版2專書見證風華

2025/04/23 17:24

高雄市立歷史博物館策劃出版《煉製臺灣：高雄煉油廠歷史與遺產》與《圖說高雄煉油廠─跟著油人上班去》2冊專書，保留中油高廠珍貴的文化資產。（巨流圖書提供）高雄市立歷史博物館策劃出版《煉製臺灣：高雄煉油廠歷史與遺產》與《圖說高雄煉油廠─跟著油人上班去》2冊專書，保留中油高廠珍貴的文化資產。（巨流圖書提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕中油高雄煉油廠營運長達70年，2015年轉型關廠，由台積電接棒延續台灣經濟護國神山，高雄市立歷史博物館策劃出版《煉製臺灣：高雄煉油廠歷史與遺產》和《圖說高雄煉油廠─跟著油人上班去》2本專書，週六（26日）將舉辦新書發表會。

高雄市立歷史博物館策劃出版《煉製臺灣：高雄煉油廠歷史與遺產》與《圖說高雄煉油廠─跟著油人上班去》2冊專書，保留中油高廠珍貴的文化資產。（巨流圖書提供）高雄市立歷史博物館策劃出版《煉製臺灣：高雄煉油廠歷史與遺產》與《圖說高雄煉油廠─跟著油人上班去》2冊專書，保留中油高廠珍貴的文化資產。（巨流圖書提供）

高史博表示，中油高廠前身為日治時期設立的「第六海軍燃料廠」，戰後由台灣中油接收重建，成為最具規模的煉油基地，不僅是石化產業核心，更成為台灣經濟及工業發展穩健前行的基礎。

歷經70年的營運，中油高廠於2015年正式關廠，象徵石化產業階段性任務的轉型與結束。

為保留高廠珍貴的文化資產，台灣中油與學界攜手合作，展開詳實的歷史研究與教育推廣計畫，後續由高史博接手推動出版工作，期盼透過書寫與圖像的多元形式，重新認識高廠的歷史價值，回應社會對城市工業遺產保存的高度關注。

高史博表示，此次出版的2部新作，《煉製臺灣》由高史博館長李文環和研究者潘逸嫻共同撰寫，從日治時期作為軍事燃料基地的背景出發，全面梳理高雄煉油廠的發展脈絡，並以宏觀的產業視野與微觀的地方觀點交織出豐富敘事，為高雄工業史留下重要文獻。

《圖說高雄煉油廠》由中原大學建築系副教授林曉薇和林佩琪策劃，透過情境插畫及歷史照片交織，結合3位煉油廠代表性引路人─「賓果廠長」、「王琇校長」及「李達海廠長」的敘事視角，帶領讀者走入不同時期的煉油廠日常，呈現油人們的工作與生活現場，讓工業歷史更貼近大眾、更具情感溫度。

新書發表會週六（26日）上午10點30分，於高史博2樓多功能教室舉行。

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