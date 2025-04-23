《臺灣漫遊錄》奪美國國家圖書獎 譯者金翎獲北市府頒獎狀、獎勵金

蔣萬安（左）今（23）日頒發感謝狀以及獎勵金30萬元予金翎（右）。（文化局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕小說家楊双子與譯者金翎合作的《臺灣漫遊錄》英譯本（Taiwan Travelogue），獲得2024年美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學獎，是台灣第一個文學作品獲得此殊榮。由於金翎為台北市民，台北市長蔣萬安今（23日）也頒發感謝狀以及30萬元獎勵金，給這位台灣之光。

蔣萬安表示，感謝金翎與楊双子共同創作《臺灣漫遊錄》，將台灣豐富的文化與迷人的風景，透過專業的翻譯介紹到世界各國，這次獲得具有國際代表性文學獎項，北市府同感光榮；他也說，期望金翎未來在文學專業領域持續深耕，能將豐富與迷人的台灣文學推展到國外，讓更多的人認識台灣。

請繼續往下閱讀...

金翎（左）致贈簽名版《臺灣漫遊錄》給蔣萬安（右）。（文化局提供）

金翎說，今日獲頒感謝狀有特別意義，這是她得獎以來，父母首次共同出席儀式，她也藉此機會感謝父母一直以來無條件支持她的文學夢；此外，她也感謝市府給予的榮譽，欣慰北市對文化表示不輸於其他領域的重視，也希望這次的表揚能夠鼓舞更多的台北人繼續追藝文夢，讓我們的文化，無論是文學、音樂、藝術、戲劇、影視，都在國際舞合上發出越來越耀眼的光芒；她更說，這座城市，這片土地，永遠是她最重要的養分。

文化局指出，此次《臺灣漫遊錄》獲獎除為國爭光，促進文化交流有重要貢獻，依據「臺北市藝文補助暨獎勵自治條例」第5條第1款第4項，以及第6條第1款第3項，頒發獎金獎勵金30萬元；文化局未來也將持續致力推動城市文學發展，讓台北成為華文世界中最具創造力與文化深度的文學城市之一。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法