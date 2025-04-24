寫50字心得就能領錢！博客來書評加碼活動現領最高125元

電子書閱讀觀察大公開，首推「7天1元」電子書訂閱體驗，5萬種數位內容隨時暢讀、暢聽。（博客來提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕響應世界閱讀日，博客來即日起至5月18日舉辦「RITE運動」（Reading is Truly Everywhere），推出一系列閱讀活動與優惠方案，除完成線上測驗可獲專屬書單、寫書評可領最高125元E-Coupon外，更公布第2屆「優秀書評人大賞」名單，鼓勵全民分享閱讀心得。同時，博客來公布第一季電子書閱讀觀察，電子書業績強勁，訂戶與去年相比增7成。第一季銷售亮眼，特別是漫畫類更增長超過5成以上。數位閱讀逾5成的閱讀發生在手機上，30至39歲職場人為消費主力。

博客來世界閱讀日「RITE運動」寫書評最高領125元，每日送423元E-Coupon、限定書籤。（博客來提供）

目前擁有1200萬註冊會員的博客來並觀察，每10位會員即有1位使用過電子書服務。其中，此外，電子書讀者群樣貌，女性會員略高於男性，占比約60%，但男性在購買力上領先女性，為女性的1.2倍。而且51%讀者透過手機閱讀，「碎片時間」成為新閱讀場景，主力年齡層為30至39歲的職場族群，40歲代則為成長最快的使用者族群，且平均消費力為30歲代的1.3倍。

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此外，為擴大推廣電子與有聲書使用，博客來同步啟動「2025世界閱讀日！你的閱讀#Hashtag！」，首次推出暢聽、暢讀「7天1元體驗方案」，讓讀者體驗超過萬種電子書和2.5萬首有聲書。並提供BooksPad電子書閱讀器預購優惠。詳詢博客來官網。（https://www.books.com.tw/activity/2025/04/reading/ ）

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