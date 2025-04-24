日本爺爺來台40年「臭豆腐涼圓滷肉飯」全都吃 還寫下一本超懂台灣人的味道筆記

日本作家木下諄一來台定居40多年，開設YOUTUBE頻道「超級爺爺 SuperG」，分享生活趣事。（木下諄一提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕牛肉麵、滷肉飯、涼圓、三明治──這些我們每天路過的街頭味道，竟然成了日本作家筆下的「文化線索」？由日本籍作家木下諄一用中文撰寫的《日本人的台灣美味》，用29篇散文，打開台灣街頭巷尾的真滋味，也寫出一位旅台40年的日本人，如何用「吃」認識這塊土地。

木下諄一，1961年生，定居台灣四十多年。他不是來台灣走馬看花的觀光客，而是真正用生活在認識這塊土地的人。平常除了寫作，他還開了YouTube 頻道「超級爺爺 SuperG」（https://reurl.cc/DqKOEm），拍影片分享生活趣事，用日式幽默記錄他的台灣觀察。這本書就是他「吃出來」的台灣散步地圖，不談高檔料理，而是帶你從永和豆漿、蒙古烤肉，一路吃進我們熟悉的早餐店和小吃攤。

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《日本人的台灣美味》木下諄一著，允晨文化出版。（記者董柏廷攝）

書裡的筆法帶點小說感，有時也像坐在你旁邊閒聊的朋友。像是寫〈永和豆漿〉時，他提到一位深夜開車載乘客的司機，那個在絕望時給出一碗豆漿的舉動，彷彿保住了靈魂的一絲溫度。又或者〈蒙古烤肉〉，用一家人吃飯的場景，勾起許多人對團聚的記憶。

書裡不只吃食，更多是他對台灣文化的體會。像是談臭豆腐時，木下諄一說：「多數外國人不敢吃，但我第一次吃就敢，是因為覺得這東西真的很台灣，吃了，就更像自己也屬於這裡一樣。」

木下諄一受訪時分享，早年台灣的餐廳還有明確的「菜系分工」：要吃川菜、粵菜、湘菜，各自有館子；但90年代以後，隨著餐飲世代交替，「啤酒屋」帶起混搭風，讓菜脯蛋和宮保雞丁出現在同一份菜單裡。這些細節讓他觀察到，台灣的飲食發展跟社會脈動有著緊密連動。木下諄一用吃觀人。他看生活，也看文化。他認為，「食物其實是人與人之間交流的橋梁。」

書中不賣弄異國情懷，也沒有刻意煽情，而是用一種「在地的溫柔」慢慢靠近。木下從觀察路邊攤老闆的手勢、早餐店的三明治怎麼包，到街邊老店的布局，這些被我們視為理所當然的風景，卻成了他用心書寫的故事場景。台灣的味道，對他而言，不是特殊的存在，而是日常的生活，也正是這份日常的堆疊，才讓他真心地說出那句話：「人，才是主角，飲食只是線索。」

日本作家木下諄一在個人開設的YOUTUBE頻道節目中，自稱「超級爺爺 SuperG」。（木下諄一提供）

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