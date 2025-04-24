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柏林愛樂12把大提琴7月訪高 3場音樂盛會奏響高雄春夏樂季

2025/04/24 13:01

夢幻天團「柏林愛樂12把大提琴」將7月16日晚間7點在高雄衛武營演出。（張正傑提供）夢幻天團「柏林愛樂12把大提琴」將7月16日晚間7點在高雄衛武營演出。（張正傑提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年5月起，由知名大提琴家張正傑策劃的3場音樂會， 從親子音樂冒險到跨世紀獨奏對話，最後迎來夢幻天團「柏林愛樂12把大提琴」登台，展現大提琴豐沛的藝術能量，為高雄的春夏樂季注入多樣風貌。

張正傑表示，「柏林愛樂12把大提琴」被稱許為古典音樂史上最夢幻的大提琴組合，當年名指揮卡拉揚聽他們的演奏，驚為天人，造就他們是全球唯一可以冠名柏林愛樂管弦樂團的子團體，更是最受全世界樂迷歡迎的室內樂團體。

今年在與樂團討論曲目過程中，內容涵蓋巴西作曲家維拉．羅伯斯《巴西的巴哈》、法國作曲家佛瑞的《巴望舞曲》、捷克作曲家德弗札克的《斯拉夫舞曲》，並收錄電影配樂《鐵達尼號》、《虎豹小霸王》與法國香頌《玫瑰人生》，16日晚間7點在高雄衛武營展演這些經典跨界作品，以及融合古典、爵士與波薩諾瓦風格的創新曲目。

此外，5月17、18日兩天，高雄衛武營也會分別舉辦張正傑的親子音樂會及大提琴獨奏會，今年親子音樂會以「極限挑戰」為主題，邀請大環藝術家楊世豪在舞台上與大提琴共舞、對決，打造一場視覺與聽覺兼具的音樂冒險；獨奏會上，張正傑則將以琴聲演繹凱利尼、貝多芬及蕭士塔高維契三位橫跨18至20世紀的重要作曲家作品，以琴聲愛映出歷史與靈魂的對話。

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