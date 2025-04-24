紅毛城走讀、樂生速寫！「校園瘋世遺」15場免費文化體驗開搶

新北市擁有三處台灣世界遺產潛力點，包括承載醫療與人權意義的「樂生療養院」。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕你知道「淡水紅毛城」有可能成為世界遺產嗎？由新北市文化局推出2025「校園瘋世遺」系列活動，把文化資產變成最潮的校園體驗，即日起開放報名。活動結合繪本、動畫、走讀與速寫，總共15場從教室一路玩到歷史現場，要讓學生、老師與社區民眾一起體驗「文化資產」不再只是歷史名詞，而是活在生活裡的日常風景。

新北市擁有三處台灣世界遺產潛力點，包括金礦歷史濃厚的「水金九礦業遺址」。（新北市文化局提供）

新北文化局表示，活動聚焦3大台灣世界遺產潛力點——金瓜石、樂生療養院與淡水紅毛城，透過故事媽媽講座、教師研習與在地走讀，打造「耳到、腳到、手到」的五感學習，從歷史走進想像，再從想像變成日常。

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新北市擁有三處台灣世界遺產潛力點，包括兼容異國風情的「淡水紅毛城及其週遭歷史建築群」。（新北市文化局提供）

文化局指出，「校園瘋世遺」是一次文化保存的社會實驗，透過遊戲、藝術與實地參與，把文化資產教學變得生動又貼近生活。不只是認識古蹟，更是認識我們自身的文化底蘊，讓下一代在創造未來的同時，也學會珍惜過去。活動將於4月25日中午12點開放報名，想參加的民眾趕緊搶起來。活動資訊詳詢新北市文化局官網（https://www.culture.ntpc.gov.tw/）

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