布袋戲扎根計畫開花結果！6校獲戲劇比賽特優再創紀錄

扎根計畫帶領學生除學習偶藝，更學習文武場音樂。（雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣可謂是「布袋戲的故鄉」，2012年起縣府為培養偶戲人才啟動布袋戲扎根計畫。今（24）日傳出好消息，6所國中小參與113學年度全國學生創意戲劇比賽獲得特優成績，再次突破往年紀錄。

雲林縣內6校參與全國學生創意戲劇比賽獲得特優，刷新紀錄，為布袋戲扎根計畫再添新章。（雲林縣政府提供）

據統計，目前雲林縣內約有126個布袋戲團，劇團密度、數量都是全國之冠，為傳承偶戲技藝，雲林縣政府啟動「布袋戲藝文教育扎根計畫」，由縣府媒合藝師深入國中小、甚至高中職成立布袋戲社團，學習操偶、口白、文武場等。

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縣府文觀處表示，布袋戲扎根計畫已進入第13年頭，每年都有將近60位藝師進入校園，每年投入經費600萬元左右，且有不少學校每年都會參加全國學生創意戲劇比賽，紛紛獲得佳績。

文觀處長陳璧君表示，今年虎尾、西螺、東仁國中及石榴、廣興、重光國小獲得特優，崇文、鹿場國小則獲得優等，較之去年得到特優獎，更增加1校，再創歷年紀錄，突顯布袋戲扎根計畫成果亮點。

陳璧君表示，將持續推動布袋戲文化，如現在雲林表演廳，更有昇平五洲園進駐，辦理布袋戲工作坊及互動演出，拉近民眾與傳統藝術的距離。

文觀處表示，將逐一至獲獎學校貼紅榜祝賀，此外為分享喜悅，將與教育處討論獲獎校聯合演出，也會在今年偶戲節期間特別安排演出。

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