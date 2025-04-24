衝屏東海口港看海美術館 歷年展出9怪獸齊「回娘家」代班

啊咧「書鴨」（右）。（屏縣府提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於屏東車城海口港的「看海美術館」，從2021年啟用至今，在碧海藍天金沙旁，已舉行多場結合地景的特產，屏縣府結合歷年展覽的共9隻怪獸「回娘家」展出，日前測試安裝，15公尺高的怪獸突然間就憑空矗立，是讓無意撇見的遊客驚呼連連，直說「賺到了！」。

阿部有加「貪食兔」。（屏縣府提供）山內庸資「風城的女孩和貓」。（屏縣府提供）

「怪獸來代班！」屏東縣政府指出，因看海美術館現正進行消防及空調改善工程而暫停室內展覽，因此屏東縣政府召回過去戶外軟性雕塑作品「回娘家」，包括花房櫻「擁抱貓」、阿部有加「貪食兔」與「不思議海世界」、鮫島大輔「鐵道Flatball」、山内庸資「風城的女孩和貓」；台灣藝術家Alan Hong「風的寓言」與「阿Q」、阿咧「書鴨」與「北海小精靈」等共9件軟性雕塑作品重磅回歸。

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花房櫻14公尺高的「擁抱貓」。（屏縣府提供）鮫島大輔「鐵道Flatball」。（屏縣府提供）

這個展期因為風力較為柔和，更適合戶外展演，因此屏東縣政府首次推出全戶外展覽的《怪獸代班》，將過去戶外軟性雕塑作品，包括日本藝術家花房櫻高人氣的「擁抱貓」在內9件作品於4月25日至7月27日在海口港海堤展出。

縣府指出，近日施工團隊趁著好天氣安裝測試，9隻怪獸全員就位，宛如萌獸樂園，吸引遊客提前拍照打卡，現場驚呼連連，嗨喊賺到了，也擔醒遊客，充氣作品展示受天氣條件影響，風力若是過大，代班怪獸們會有請假或提早下班情形，前往參觀請留意相關展覽資訊。另外，現場怪獸補給站獨家販售藝術家授權台灣限定周邊商品，提供看海美術館限定咖啡、消暑冷飲、大家最愛的小黃科長雞蛋糕，都歡迎體驗。

阿部有加「不思議海世界」。（屏縣府提供）啊咧「北海小精靈」。（屏縣府提供）

傳播處說，怪獸代班戶外展覽自4月25日展至7月27日止，歡迎大家把握機會前往看展。更多展覽資訊請至屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書或《怪獸代班》官網（https://www.amazing-pingtung.com/temp-monster） 查詢。

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