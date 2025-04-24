6縣市合作！地方創生微電影競賽 即起開放報名 首獎10萬元

第4屆「青春還鄉─2025地方創生微電影競賽」即日（24日）起開放報名。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕第4屆「青春還鄉─2025地方創生微電影競賽」即日（24日）起開放報名，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣及台中市代表今天在宣傳記者會表示，今年延續先審後拍，企劃入選即可獲得5,000元，並提供剪輯與拍攝實務工作坊、創作諮詢等資源，最終作品將於頒獎典禮、全台巡迴影展中亮相，首獎10萬元。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍指出，現今有越來越多人返鄉或移居偏鄉，從事地方創生，透過影像讓民眾了解地方創生工作者創業、返鄉生活的故事，重新認識地方，可採紀錄片、劇情片形式，長度約10分鐘至半小時，橫式、解析度至少需1920*1080、檔案格式mov或mp4，詳細活動資訊可至活動官網（https://regional-revitalization-film.tw/）查詢。

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今起至6月30日開放報名與繳交企劃書；7月16日公布初選名單，拍攝製作及成果影片交件開放至9月30日（計77天），通過初選並交出拍攝作品，即獲5000元；再經篩選出得獎名單，首獎獎金10萬元、貳獎5萬元、參獎2萬元、優選8,000元、校園新秀獎前3名5,000元至8,000元不等，暫定10月下旬、11月上旬頒獎典禮、11月巡迴影展。

新北市府副秘書長龔雅雯提到，近年持續耕耘地方創生，鼓勵年輕人回鄉、留鄉服務與創業，在三峽、坪林、金山、三芝地區都可逐漸看見成果，也藉由微電影競賽紀錄這篇土地的溫馨故事，前3屆（2022年至2024年）累計84部作品。

大桶山泰雅藝術館創辦人田原（Kinga tazing）表示，去年協助拍片的過程裡，他也從中獲得「三個看見」。（記者董冠怡攝）

去年參賽影片「走在山裡面TAMPYA（中文為忠治部落、桶壁部落）」，以紀錄大桶山泰雅藝術館創辦人田原（Kinga tazing）的泰雅文化傳承之路獲得優選。

田原致詞笑稱，有天兩名大學生來到部落，說要拍攝影片，雖然工作繁忙，但仍抽空協助，並從中獲得「三個看見」，包括重新看見返鄉後的自己在做什麼、聚焦未來地方創生的可能，以及自我肯定和省思；讓致力於地方創生的團體有機會被看見，進而促成機關行號合作；紐西蘭、日本、韓國也有團隊來參，非常感恩。

協辦贊助單位代表之一、立法委員張智倫認為，這項活動很有意義，今年再度攜手合作，希望能夠持續拍出更好的作品，同時鼓勵青年將家鄉的文化、創意和產業發揚光大。

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