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畫出生命中的微笑時刻 豐邑攜手藝術家陪伴桃山國小學童興築夢想

2025/04/24 19:30

豐邑集團今（24）日攜手桃山國小舉辦「藝術陪伴計畫-微笑美術館」公益記者會，一同見證來自偏鄉的孩子，如何透過畫筆畫出生命中最重要的微笑時刻，用創作點亮自己的人生，溫暖這座城市。 （記者廖雪茹攝）豐邑集團今（24）日攜手桃山國小舉辦「藝術陪伴計畫-微笑美術館」公益記者會，一同見證來自偏鄉的孩子，如何透過畫筆畫出生命中最重要的微笑時刻，用創作點亮自己的人生，溫暖這座城市。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團去年遠赴紐西蘭參加第13屆世界合唱大賽，勇奪公開組童聲合唱組《金質獎》，為台灣爭光；豐邑集團今（24）日攜手桃山國小舉辦「藝術陪伴計畫-微笑美術館」公益記者會，一同見證來自偏鄉的孩子，如何透過畫筆畫出生命中最重要的微笑時刻，用創作點亮自己的人生，溫暖這座城市。

這場藝術公益活動，由藝術家楊鼎献與蔡蓉蓁擔任一對一創作導師，陪伴桃山國小的學童創作，鼓勵孩子們勇敢描繪出屬於自己的故事。從藝術出發，期盼孩子學會以微笑面對生活的挑戰，在畫紙上展現生命力與創意，實踐愛與分享。

在國內外合唱比賽屢獲大獎肯定的桃山國小合唱團學童，今天展現富有生命力的泰雅天籟美聲，讓與會人士聽見來自台灣山林的純真旋律。（記者廖雪茹攝）在國內外合唱比賽屢獲大獎肯定的桃山國小合唱團學童，今天展現富有生命力的泰雅天籟美聲，讓與會人士聽見來自台灣山林的純真旋律。（記者廖雪茹攝）

豐邑集團表示，這次結合「豐藝館」的作品徵件活動與藝術家陪伴創作，從孩子的視角出發，讓藝術成為連結偏鄉與城市、夢想與現實的橋樑。孩子們雖身處資源有限的環境，卻透過畫筆展開無限想像與創意的世界。這些作品不只將在現場展出，更希望成為「傳遞希望」的媒介，讓社會大眾透過童真的筆觸，感受童心的藝術語言，及土地上最真摯的溫度。

記者會今天在新竹豐邑喜來登大飯店舉辦，在國內外合唱比賽屢獲大獎肯定的桃山國小合唱團學童，在校長蘇美娟及師長團隊的帶領下，再次展現富有生命力的泰雅天籟美聲，讓與會人士聽見來自台灣山林的純真旋律。

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