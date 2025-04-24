「台北民歌新浪潮」5月起串連17家Live House 林芯儀、殷正洋嗨唱開場

「台北民歌新浪潮」今（24日）於台北市歷史最悠久的音樂餐廳EZ5 Live House 舉辦起跑記者會，現場以老式卡帶機與經典飲品「蛋蜜汁」營造民歌西餐廳氛圍，帶領觀眾穿越民歌黃金年代。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市擁有全國最多音樂展演空間，流行音樂發展底蘊深厚，今年恰逢民歌誕生50週年，台北市文化局串聯Live House、音樂酒吧、音樂餐廳等具音樂現場空間業者，共同發起「台北民歌新浪潮」活動，共有17家業者響應。活動期間自5月1日至6月8日，將舉辦超過40場、60組跨世代藝人多元音樂演出。

「台北民歌新浪潮」今（24日）於台北市歷史最悠久的音樂餐廳EZ5 Live House 舉辦起跑記者會，現場以老式卡帶機與經典飲品「蛋蜜汁」營造民歌西餐廳氛圍，帶領觀眾穿越民歌黃金年代。（記者甘孟霖攝）

「台北民歌新浪潮」今（24日）於台北市歷史最悠久的音樂餐廳EZ5 Live House 舉辦起跑記者會，現場以老式卡帶機與經典飲品「蛋蜜汁」營造民歌西餐廳氛圍，帶領觀眾穿越民歌黃金年代。

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「台北民歌新浪潮」今（24日）於台北市歷史最悠久的音樂餐廳EZ5 Live House 舉辦起跑記者會，歌手林芯儀（左）、殷正洋（右）開唱。（記者甘孟霖攝）

記者會邀來「3金歌王」殷正洋、流行女歌手林芯儀等歌手現場演唱經典民歌，經典旋律一響，全場彷彿穿越時光長廊，沉浸於滿滿回憶殺，也象徵活動世代交融的音樂語言，最後全場也大合唱經典民歌〈外婆的澎湖灣〉，悠揚的歌聲宣告活動正式啟動。

北市府文化局長蔡詩萍表示，音樂展演空間是流行音樂文化發展的基礎，許多知名歌手、樂團都是從Live House開始演唱，台北各具特色的展演空，更是點綴夜生活的重要據點。

他說，過去北市雖然有舉辦大型演場會熱鬧非凡，但被詬病較忽略基層、小型的音樂展演空間，去年潮台北首度串聯Live House試辦一週活動，獲得不錯迴響，許多業者也希望時間與規模能拉長、擴大。

到今年，市府串聯17家業者，在6週時間舉辦超過40場演出，希望未來能夠至少維持此規模，不排除再更擴大；他也透露，許多音樂人也對此熱烈討論，未來可能可以從民歌後，以80、90年代金曲為主體，當然也同樣要結合年輕世代，碰撞更多火花。

台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平說，很高興從事音樂產業30多年後，可以透過這樣的形式，與市府以及優秀的音樂人，共同對台灣這段音樂歷史闡述。

計畫主理人童志偉表示，去年已與市府合作，今年更擴大規模，而每個場館都有不同的受眾，這次規定民歌形式，就像給大家出題目考試，看各業者如何來與受眾溝通，非常有意思，也希望市府能持續支持，相信默契形成後未來會更好。

文化局補充，此次演出卡司橫跨經典與創新，邀請殷正洋、周子寒、蘇來、賴銘偉等經典民歌與流行歌手，攜手八十八顆芭樂籽、金秋大樂隊、JEG 樂團、林哲安、馬路等風格鮮明的樂團與獨立音樂人，超過60組表演者輪番上陣，打造前所未有的「跨世代音樂風景」。

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