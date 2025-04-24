台中親子藝術節5/3登場 親子劇、音樂演奏好戲連台

台中屯區藝文中心舉辦「親子藝術節」，今年以「創意未來星」為主題，將從5月3日至6月29日帶來一連串精彩的節目。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中市屯區藝文中心年度盛事「親子藝術節」，將從5月3日至6月29日登場，今年以「創意未來星」為主題，帶來多場親子劇、音樂演出等精采節目，水果奶奶「趙自強」也將化身光之超人，結合科學與藝術，打造讓人耳目一新的兒童劇，活動期間在屯區藝文中心1樓大廳也規劃「AR科技互動微型展」，讓民眾體驗。

台中屯區藝文中心舉辦「親子藝術節」，今年以「創意未來星」為主題，將從5月3日至6月29日帶來一連串精彩的節目。（記者陳建志攝）

台中市府文化局副局長施純福表示，每年親子藝術節吸引上萬民觀眾前來欣賞，今年更特別攜手台中傑出演藝團隊「台灣青年管樂團」帶來童話沙龍《恐龍學園》，透過恐龍故事與互動遊戲，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中體驗銅管樂器的魅力。致力開拓本土作品的「玎酉擊樂」打擊樂團，將與人氣親子podcaster 「Sandy老師」，打造一場音樂與故事交織的奇幻旅程，帶領觀眾走入充滿歡笑的音樂世界。

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屯藝戶外露天劇場將帶來一連串的免費演出節目，5月4日安排了KISS ME 親一下劇團的《魔法村的新同學》、抓馬合作社劇團帶來性別平權故事《不一樣的王子》、以及如果兒童劇團帶來融合童謠與遊戲元素的《咱來搬演囡仔歌》。5月10日則是以創意劇情和互動方式引導觀眾認識惜食重要性的《椰寶大冒險》；6月7日則安排充滿幽默與教育意義的《愛party的蚱蜢》，以及顛覆經典童話，帶來全新劇場體驗的《大野狼拯救小紅帽》。

售票節目也將端出優質劇碼，包括如果兒童劇團的《小豬探2 教室很有事》邀請大小觀眾一起解開神秘謎團，透過互動演出讓觀眾成為故事的一部分，今年更推出全新作品《AI實驗劇場－光之超人》，升級2024年讓觀眾驚奇不已的Story超人，該劇結合AI科技與3D模型，觀眾將能與演員即時互動，共同創造故事，體驗一場跨越時空的劇場盛宴。

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