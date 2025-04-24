12場以文學為名的生活慢旅 礁溪老爺年度特企「閱讀與旅行」

礁溪老爺酒店喜迎20週年，攜手12位作家推出年度企畫「閱讀與旅行──12位旅人，12場文學行動」。（礁溪老爺酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕每間飯店就如同人一樣，有屬於自己的特色和格調，今年迎接20週年慶的礁溪老爺酒店，開業以來，除了標榜致力提供給消費者高品質度假酒店環境，另一方面，也不斷在這個休閒度假的空間裡增添人文底蘊，館內如圖書館般的藏書讓來訪旅客享受旅行中的閱讀樂趣、定期更新的藝文展覽豐沛大家的視野、結合在地特色的舞台表演引領外來遊客認識宜蘭鄉土之美……度假礁溪老爺，浸泡的不只是溫泉，還有溫潤身心的藝文馨香。2025喜迎20週年，礁溪老爺攜手12位重量級作家，推出年度企畫「閱讀與旅行──12位旅人，12場文學行動」，從4月到明年的4月，12位作家每月在飯店帶來一場主題講座或走讀活動，內容包括美食、自然、旅行、建築、歷史、音樂與親子等多元領域，精采講座免費參加（兩場走讀活動需付費），還送專屬明信片，更有機會獲得作家親筆簽名書，歡迎大家線上報名。

從4月到明年的4月，12位作家每月在礁溪老爺帶來一場精采主題講座或走讀活動。（礁溪老爺酒店提供）

美國作家保羅．索魯（Paul Theroux）曾說：「讀書使我成為旅人，旅行讓我回來讀書。」礁溪老爺結合了閱讀與旅行的這場年度盛會，作家陣容橫跨不同世代與風格迥異的創作，首場講座已於4月18日登場，由知名作家詹宏志領銜開講，主題為〈環遊世界八十碟：從廚房遠眺美食地平線〉，後續5月起接棒的作家（依活動次序），分別是陳思宏、劉克襄、張西、洪愛珠、番紅花、馬世芳、詹偉雄、平路、焦元溥、楊双子＆金翎、王增榮等人，每個月在飯店舉辦免費講座或者外出走讀活動。講座主題涵蓋飲食文學、自然文學、旅行文學、個人寫作、人生追尋、親子家庭、民歌、歷史、音樂以及正夯的韓國熱潮等；走讀活動則由作家帶領，深度了解宜蘭傳統市場和參觀宜蘭特色建築。

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礁溪老爺「閱讀與旅行」講座參與者可獲得限量風格明信片，每季設計3款，拼接起來組成一幅完整的老爺風景。（礁溪老爺酒店提供）



礁溪老爺說明，所有講座皆開放免費參加（兩場走讀活動需付費），參與者不僅可獲得限量風格明信片，每季設計3款，拼接起來還能組成一幅完整的老爺風景，期待旅人不只把回憶帶回家，更能以實體紀念延續美好的閱讀與旅行。此外，每場講座內容與作家對宜蘭或於礁溪老爺住宿的觀察而寫成的文章，每月將於《聯合文學》同步發表，旅客入住飯店時也可於客房閱讀最新作家文章。邀請大家透過閱讀、行走、品味與感知，在宜蘭放緩腳步、沉澱心靈，線上報名網址。

[12位旅人．12場文學行動]

◆4/18，詹宏志，講座〈環遊世界八十碟─從廚房遠眺美食的地平線〉

◆5/7，陳思宏，講座〈書寫原鄉，叛逆跨越〉

◆5/16，劉克襄，講座〈一位日本少年的台灣養成─鹿野忠雄與蘭陽平原〉

◆6/6，張西， 講座〈願你所有追尋都能帶你找到平靜〉

◆7/25，洪愛珠，講座〈組隊成家，母女學步〉

◆8/15，番紅花，走讀〈宜蘭南北館市場的海味與旬菜─認識食材，豐富你的家庭料理〉

◆9/12，馬世芳，講座〈民歌50，青春不老〉

◆10/31，詹偉雄，講座〈韓江、韓劇與韓國性〉

◆11/21，平路，講座〈旅行的意義─所以是南極〉

◆12/12，焦元溥，講座〈樂讀《追憶似水年華》：如何用音樂解密普魯斯特〉

◆2026.3/13，楊双子、對談人-金翎，講座〈如何書寫台灣的故事〉

◆2026.4/17， 王增榮，走讀〈後山景致──蘭陽建築新貌〉

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